كلوب يتحدث عن مصير محمد صلاح

أكدت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول متمسك ببقاء محمد صلاح واستمرارة مع الريدز وليس لة نية للتفريط به وسعيد بالمستوي الذي يقدمه حيث يتصدر محمد صلاح قائمة الأكثر في احراز الأهداف برصيد 13 نقطة.

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