كلوب يتحدث عن مصير محمد صلاح

أكدت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول متمسك ببقاء محمد صلاح واستمرارة مع الريدز وليس لة نية للتفريط به وسعيد بالمستوي الذي يقدمه حيث يتصدر محمد صلاح قائمة الأكثر في احراز الأهداف برصيد 13 نقطة.
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وأشارت أنباء إلي شكوك حول رحيل محمد صلاح لاعب ليفربول من الفريق بسبب عدم التقدير الكافي حيث له الاحقية في امتلك اشارة القيادة برغم من تقديمه لمستوي مميز مع النادي وتحقيق العديد من البطولات والأنتصارات وبسبب تصريحاتة عن امكانية رحيله عن النادي تم استبعاده من القائمة الأساسية وجلوسه علي مقاعد البدلاء.
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