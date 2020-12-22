الخطايا الـ6 في رحلة فشل الجنايني برئاسة اللجنة الخماسية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم في وقت سابق عن إقالة اللجنة الخماسية برئاسة عمر الجنايني على أن يتولى عناصر جديدة مكونة من ثلاثة أعضاء يرأسهم أحمد مجاهد بتولي قيادة إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم حتى 31 يناير المقبل لاستكمال المهام التى حددها الفيفا فى خطاب التكليف.
جاء قرار إقالة اللجنة الخماسية بعد فشل لأعضاء اللجنة في قيادة أمور الجبلاية بنجاح، وكثرة المشاكل والشوبهات التي حامت حول قرارات اللجنة.
ويستعرض لكم "دوت الخليج" خطايا اللجنة الخماسية خلال فترة توليها إدارة اتحاد الكرة وقيادة عمرو الجنايني لرحلة من الفشل..
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عدم الوصول الى لائحة النظام الأساسي
لم يسيتطيع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية السابقة التي إدارت الاتحاد المصري لكرة التوصل الى لائحة النظام الأساسي للدوري المصري، رغم وجود الوقت لذلك.
تضارب أقاويله بشأن التمسك في الاستمرار
وكان عمرو الجنايني قد أكد على رغبته في طلبه لأستمرار عمل اللجنة الخماسية لمدة عام آخر رغم وعده في بداية توليه المهمة لتحقيق مهمامه بنجاح خلال العام فقط.
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فشله في إدارة مباريات القمة
بدايةً من مباراة سوبر أبوظبي الشهيرة، والتي حدثت بها مشادات وتشابك بالأيدي بين لاعبي القطبين.
ومرورآ بلقاء القمة الذي جمع بين قطبي الفريقين والشهير بمباراة" الأتوبيس" حيث فشل عمرو الجنايني في إدارتها أو عدم تأجليها وتسبب في حالة كبيرة من الجدل بعدم حضور فريق الزمالك للقاء.
ملف انتظام الدوري رغم تصريحه بعدم التأجيل
صرح عمرو الجنايني مرارآ وتكرارا خلال بداية توليه رئاسة اللجنة الخماسية التي إدارت الاتحاد المصري لكرة القدم بانتظام جدول الدوري وعدم تأجيل اي مباراة وهو ما لم يلتزم به ليتسبب في تأجيل عدد من المباريات والتي تسببت في عدم تكافؤ فرص للفرق.
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فشل في اختيار المدير الفني لمصر
على جانب آخر، فشل عمرو الجنايني في ملف المدير الفني لمنتخب مصر والذي تسبب في حالة جدل من الجماهير المصرية حول الأسم الذي سيتولى تدريب المنتخب، ليقرر بعدها اسناد المهمة لحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الحالي بمبلغ كبير جدا جعل البعض يوجهون له تهمه اهدار للمال العام.
كورونا ومنتخب الشباب
لم يكن للجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني الموقف القوي الذي يحفظ لمصر حقها في مباريات منتخب الشباب بعدما ضربت كورونا لاعبين الفريق ولم يكن هناك تأجيل للمباراتين التي كانت من المقرر لمنتخب الشباب خوضها ضد منتخبي تونس وليبيا واعتبار الفراعنة منسحبين لتحرم مصر من التاهل لنهائيات الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا.
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