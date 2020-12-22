الخطايا الـ6 في رحلة فشل الجنايني برئاسة اللجنة الخماسية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم في وقت سابق عن إقالة اللجنة الخماسية برئاسة عمر الجنايني على أن يتولى عناصر جديدة مكونة من ثلاثة أعضاء يرأسهم أحمد مجاهد بتولي قيادة إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم حتى 31 يناير المقبل لاستكمال المهام التى حددها الفيفا فى خطاب التكليف.

جاء قرار إقالة اللجنة الخماسية بعد فشل لأعضاء اللجنة في قيادة أمور الجبلاية بنجاح، وكثرة المشاكل والشوبهات التي حامت حول قرارات اللجنة.

ويستعرض لكم "دوت الخليج" خطايا اللجنة الخماسية خلال فترة توليها إدارة اتحاد الكرة وقيادة عمرو الجنايني لرحلة من الفشل..

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عدم الوصول الى لائحة النظام الأساسي

لم يسيتطيع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية السابقة التي إدارت الاتحاد المصري لكرة التوصل الى لائحة النظام الأساسي للدوري المصري، رغم وجود الوقت لذلك.

تضارب أقاويله بشأن التمسك في الاستمرار

وكان عمرو الجنايني قد أكد على رغبته في طلبه لأستمرار عمل اللجنة الخماسية لمدة عام آخر رغم وعده في بداية توليه المهمة لتحقيق مهمامه بنجاح خلال العام فقط.

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