نواب يشيدون بجهود المستشار محمود فوزي لإنهاء إجراءات العضوية لبرلمان 2021..والأمين العام يعقب: لست بمفردي ونعمل بروح الفريق

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بالجهود المبذولة من الأمانة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار محمود فوزي ، في حفل استقبال النواب الجدد، حيث اليوم الأول الثلاثاء الذي شهد استقبال نواب القائمة الوطنية من أجل مصر حيث التدابير وسهولة الإجراءات لتسليم الكارنيهات دون زحام بدلا مما كان يتم في الماضي من تأخر وملئ لاستمارات.
ووجه النائب عطية الفيومي ، التحية للأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، لاسيما ما يتعلق بالإجراءات التنظيمية لاستخراج كارنيهات العضوية، قائلا: الإجراءات لم تستغرق دقيقتين.، فيما اتفق معه النائب ايهاب الطماوي ، عضو مجلس النواب ، مؤكدا علي أن المستشار محمود فوزي ، الأمين العام أبهر النواب ، بحفل استقبال يليق بنواب الشعب وبتاريخ البرلمان المصري العريق .
من ناحيتها أشادت النائبة غادة قنديل ، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري بجهود أعضاء الامانة في استقبال النواب ، حيث يتم اصطحاب النواب منذ دخولهم من بوابة المجلس حتي مقر استخراج كارنيهات العضوية .
ووجه المستشار محمود فوزي ، الامين العام للبرلمان الشكر لجميع موظفي الامانة العامة علي تفانيهم وإخلاصهم في العمل مؤكدًا ان الجميع يعمل بروح الفريق الواحد قائلا:"لا أعمل لوحدى فالبرلمان مؤسسة كبيرة تضم عدد كبير من المتخصصين أصحاب الكفاءات العالية في كافة المجالات ".
ووجه فوزي الشكر لنائب الأمين العام المستشار احمد المهدي ، علي ما بذله من جهد معه في اجراءات استقبال النواب قائلا : يبذل جهود كبيرة في مختلف قطاعات الامانة "
وكان فوزي قد وجه صباح اليوم رسالة شكر لحزب مستقبل وطن، علي دوره ومساعدته للأمانة العامة لمجلس النواب، بشأن بيانات الأعضاء الجدد لبرلمان 2021، وهو الأمر الذي ساعد علي طباعة بطاقات العضوية بنسبة 100% لجميع الأعضاء الفائزين، وفق إجراءات الأمانة العامة لإنهاء إجراءت العضوية التى لم تعد تعتمد علي ملئ الاستمارات كما كان يتم في الماضي.
جاء ذلك فى تصريحات لموقع دوت الخليج، اليوم الثلاثاء علي هامش اليوم الأول لاستقبال النواب الجدد لإنهاء إجراءات استلام كارنيهات العضوية، مؤكدا علي شكره لجميع الأحزاب الكبيرة التى ساعدت الأمانة في الإمداد بالبيانات للأعضاء الجدد، حيث خص بالشكر أيضا حزب مستقبل وطن اذلي كان له دور كبير في ذلك.
وأكد المستشار فوزي علي أن الأمانة العامة للمجلس وضعت خطة لاستقبال الأعضاء الجدد على مدار 6 أيام، في ضوء الإجراءات المتبعة من المجلس لمنع أي تزاحم وفقا لتدابير المواجهة الشاملة لأزمة فيروس كورونا، خاصة وأن المجلس كان من الجهات السباقة في الدولة المصرية في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك منذ بداية الأزمة في فبراير 2020.
ولفت المستشار محمود فوزي، إلي أن الخطة تضمنت تقسيم نواب المجلس الجديد الفائزين بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، على مستوى القائمة والفردي، حيث تم تحديد أيام الثلاثاء للخميس القادم للقائمة، وأيام الأحد حتى الثلاثاء للفردي، أي بواقع نحو 100 نائب يوميا، وهو أمر ييسر الإجراءات ويمنع أي تزاحم، مشيرا إلي أنه بجانب ذلك الأمر الخاص بإجراءات كارنيهات العضوية لم كالماضي، حيث خطة الأمانة العامة تضمنت الحصول على كافة بيانات النواب الفائزين على مدار الفترة الماضية، والعمل على طباعة بطاقة العضوية، ومن ثم النواب الجدد سيتسلمون البطاقات في أقل وقت ممكن مع الحصول على الحقيبة البرلمانية، دون الانتظار لملء استمارات كما كان يتم في الماضي.
وأكد علي أنه بجانب بطاقة العضوية سيتسلم النواب الجدد حقيبة برلمانية تضم عدد من الأدوات التي تمكن الأعضاء من ممارسة عملهم منها قوانين مجلس النواب ومجلس الشيوخ و الدستور واللائحة الداخلية، وأيضا التابلت الذي يعتبر وسيلة تواصل رئيسية بين النائب والمجلس ومن خلاله يؤدي عمله النيابي، مختتما حديثه تمنياته بالتوفيق والسداد لنواب البرلمان المقبل
يشار إلي أن الأمانة العامة بدأت في استقبال النواب الجدد اليوم الثلاثاء لاستلام كارنيهات العضوية حيث الثلاثاء 22 ديسمبر: نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب، والأربعاء 23 ديسمبر: نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب، والخميس 24 ديسمبر: نواب قائمتي شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالي عدد ٨٤ نائب، والأحد 27 ديسمبر: نواب (5) محافظات (القاهرة ،الجيزة، القليوبية ،الاسكندرية ، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد ٩٠ نائب، والاثنين 28 ديسمبر: نواب (10)محافظات (بورسعيد، الاسماعلية، السويس ،الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ،الغربية ،المنوفية،البحيرة، كفر الشيخ.) بإجمالي عدد ١٠٨ نائب، الثلاثاء 29 ديسمبر : نواب (12)محافظة ( الفيوم، بني سويف ،المنيا ،اسيوط ،سوهاج ،قنا ،الاقصر ،اسوان ،الوادي الجديد، البحر الاحمر، شمال سيناء ،جنوب سيناء) بإجمالي عدد ٨٦ نائب.
وأعلن المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أن النائبة فريدة الشوباشي، هي أكبر الأعضاء سنا حتى الآن من بين الأعضاء المنتخبين وكانت مصادر خاصة قد قالت لموقع دوت الخليج، أن الكاتبه الصحفية فريدة الشوباشي، الفائزة بعضوية مجلس النواب 2020ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، ستكون رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، المنتظر أن تنطلق أعماله في موعد لاحق ليوم 9يناير 2021، بحسب دعوة الرئس عبد الفتاح السيسي للانعقاد وفق المادة 115 من الدستور.
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