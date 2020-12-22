نواب يشيدون بجهود المستشار محمود فوزي لإنهاء إجراءات العضوية لبرلمان 2021..والأمين العام يعقب: لست بمفردي ونعمل بروح الفريق

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بالجهود المبذولة من الأمانة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار محمود فوزي ، في حفل استقبال النواب الجدد، حيث اليوم الأول الثلاثاء الذي شهد استقبال نواب القائمة الوطنية من أجل مصر حيث التدابير وسهولة الإجراءات لتسليم الكارنيهات دون زحام بدلا مما كان يتم في الماضي من تأخر وملئ لاستمارات.

ووجه النائب عطية الفيومي ، التحية للأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، لاسيما ما يتعلق بالإجراءات التنظيمية لاستخراج كارنيهات العضوية، قائلا: الإجراءات لم تستغرق دقيقتين.، فيما اتفق معه النائب ايهاب الطماوي ، عضو مجلس النواب ، مؤكدا علي أن المستشار محمود فوزي ، الأمين العام أبهر النواب ، بحفل استقبال يليق بنواب الشعب وبتاريخ البرلمان المصري العريق .

من ناحيتها أشادت النائبة غادة قنديل ، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري بجهود أعضاء الامانة في استقبال النواب ، حيث يتم اصطحاب النواب منذ دخولهم من بوابة المجلس حتي مقر استخراج كارنيهات العضوية .



ووجه المستشار محمود فوزي ، الامين العام للبرلمان الشكر لجميع موظفي الامانة العامة علي تفانيهم وإخلاصهم في العمل مؤكدًا ان الجميع يعمل بروح الفريق الواحد قائلا:"لا أعمل لوحدى فالبرلمان مؤسسة كبيرة تضم عدد كبير من المتخصصين أصحاب الكفاءات العالية في كافة المجالات ".

ووجه فوزي الشكر لنائب الأمين العام المستشار احمد المهدي ، علي ما بذله من جهد معه في اجراءات استقبال النواب قائلا : يبذل جهود كبيرة في مختلف قطاعات الامانة "



وكان فوزي قد وجه صباح اليوم رسالة شكر لحزب مستقبل وطن، علي دوره ومساعدته للأمانة العامة لمجلس النواب، بشأن بيانات الأعضاء الجدد لبرلمان 2021، وهو الأمر الذي ساعد علي طباعة بطاقات العضوية بنسبة 100% لجميع الأعضاء الفائزين، وفق إجراءات الأمانة العامة لإنهاء إجراءت العضوية التى لم تعد تعتمد علي ملئ الاستمارات كما كان يتم في الماضي.



جاء ذلك فى تصريحات لموقع دوت الخليج، اليوم الثلاثاء علي هامش اليوم الأول لاستقبال النواب الجدد لإنهاء إجراءات استلام كارنيهات العضوية، مؤكدا علي شكره لجميع الأحزاب الكبيرة التى ساعدت الأمانة في الإمداد بالبيانات للأعضاء الجدد، حيث خص بالشكر أيضا حزب مستقبل وطن اذلي كان له دور كبير في ذلك.