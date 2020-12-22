نواب السنبلاوين وتمي الامديد يعلنون العمل كفريق واحد تحت القبة



قال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، ان نواب دائرة السنبلاوين وتمي الامديد بالدقهلية، ينسقون حاليا للعمل بشكل جماعي لصالح الدائرة.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين خلال اول ايام استقبال للنواب الجدد بمجلس النواب، لاستخراج كارنيهات العضوية ببرلمان ٢٠٢٠.

وأضاف الحصرى، ان نواب الدائرة عقدوا اجتماعا مع الجهاز التنفيذي بالدائرة لبحث عدد من القضايا، وأنه سيتم عقد اجتماعات مستمرة بينهم، للاتفاق على الملفات والقضايا ذات الأولوية التي تهم مواطني الدائرة.

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ومن جانبه قال النائب أحمد العوضى عضو الدائرة انه سيستمر في الانضمام للجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، وان ملفات القضايا الهامة بالدائرة ستكون محل اهَتمام منه ونواب الدائرة البالغ عددهم أربعة نواب.

وقال النائب أسامة عبد العاطي، ان العمل كفريق واحد بين نواب السنبلاوين وتمي الامديد سيوحد الجهود ويعظم من نتائجها، مشيرا الى أمله في الاسراع فى إنهاء خدمات البنية التحتية بالقرى وامله في انشاء فرع لجامعة المنصورة بالدائرة.

وأضاف النائب محمد السعيد عوض، إلى أهمية العمل كفريق برلماني بين نواب دائرة السنبلاوين وتمي الامديد، مشيرا الى رغبته بالانضمام الي لجنة الشباب والرياضة وتبنيه مشكلات مراكز الشباب وإنهاء مشروعات دخول الغاز بالقرى.

