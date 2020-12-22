أحمد فهمي ينهي تصوير مسلسل "قارئة الفنجان"

انتهى الفنان أحمد فهمي، من تصوير مسلسل الرعب الجديد والذى يحمل اسم "قارئة الفنجان" تأليف إياد صالح وإخراج محمد جمعة، حيث أنه سيتم عرضه خلال الفترة القادمة على إحدى المنصات الإلكترونية وهو مسلسل عبارة عن 10 حلقات.

تدور قصة المسلسل حول مجموعة من الناس يتسبب تطبيق اسمه قارئة الفنجان في قلب حياتهم رأسا على عقب، حيث يمزج بين الأساطير المخيفة في تراثنا العربي وبين التكنولوجيا المستخدمة في حياتنا من خلال تطبيق لديه القدرة على أن يقرأ الفنجان، في إطار من الإثارة والتشويق.

ويشارك عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي في الملسلسل وهم أحمد فهمي، وباسم مغنية، وورد الخال، وروان مهدي، ويارا قاسم، وأحمد شعيب، ومحمود الليثي، وتاتيانا مرعب، ومن إخراج محمد جمعة، وتأليف إياد صالح، وقصة هاني سرحان.

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الجدير بالذكر، أن آخر اعمال الفنان احمد فهمي ف مسلسله "أسود فاتح" وبطولة هيفاء وهبى وسلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.