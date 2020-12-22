رئيس برلمانية مستقبل وطن: المجلس الجديد بتنوعه سيكون إضافة قوية للدولة المصرية وداعما للقيادة السياسية

اكد النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن مجلس النواب الجديد سيستكمل ما بداه البرلمان الحالي من مهام تشريعية و رقابية المقرر أن تنتهي ولايته في 9 يناير القادم.

و قال «ناصر»، في تصريحات له عقب استلامه لكارنيه العضوية، أن البرلمان الجديد سيكون أمامه تحديات كبيرة وعلى رأسها دعم بنية الاقتصاد القومي حتى يعود ذلك على المواطن ويشعر بزيادة في الدخل الشهري له.

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