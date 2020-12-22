رئيس برلمانية مستقبل وطن: المجلس الجديد بتنوعه سيكون إضافة قوية للدولة المصرية وداعما للقيادة السياسية

اكد النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن مجلس النواب الجديد سيستكمل ما بداه البرلمان الحالي من مهام تشريعية و رقابية المقرر أن تنتهي ولايته في 9 يناير القادم.
و قال «ناصر»، في تصريحات له عقب استلامه لكارنيه العضوية، أن البرلمان الجديد سيكون أمامه تحديات كبيرة وعلى رأسها دعم بنية الاقتصاد القومي حتى يعود ذلك على المواطن ويشعر بزيادة في الدخل الشهري له.
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و اضاف : إلى أن «ما يهم البرلمان الجديد هو الوقوف مع المواطن في خندق واحد، ولا بُد أن نعمل سويا لتخفيف المعاناة عن المواطن، والذي ضرب المثل والقدوة في الوقوف داعما للدولة المصرية والقيادية السياسية في أحلك الظروف وخاصة في الملف الاقتصادي، وعملية الإصلاح»،
و قال " آن الأوان لكي يجني المواطن ثمار هذا الإصلاح، وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها الدولة المصرية إلا إننا سنعمل سويًا لجلب مزيد من الاستثمار من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمناخ التشريعي والرقابي وكذلك لخلق فرص عمل وخفض نسب البطالة وزيادة الناتج المحلي وزيادة معدلات النمو».
و قال بأن المجلس الجديد بتنوعه المختلف سيكون إضافة قوية للدولة المصرية وداعما للقيادة السياسية في ظل التحديات التي تواجهها الدولة.
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