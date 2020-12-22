بناء على استغاثة أهالي الشرقية.. نواب مستقبل وطن في زيارة ميدانية للمستشفى المركزي بمشتول السوق

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور علي مستشفي مشتول السوق المركزي، في حضور النائب العقيد احمد عبدالجواد عضو مجلس الشيوخ، والنائبان خالد مشهور، و أحمد البنا، عضوي مجلس النواب، وكلا من مديري إدارة المستشفيات، ومكافحة العدوي بمديرية الشئون الصحية، ومدير المستشفي.

وقام وكيل الوزارة يرافقه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحزب مستقبل وطن بتفقد أقسام المستشفي، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الإستقبال والطوارئ، كما عقد وكيل الوزارة إجتماع مع النواب، وإدارة المستشفي..

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ومن جانبه أكد النائب أحمد عبدالجواد، انه تم مناقشة خطة العمل داخل المستشفي خلال الفترة القادمة، والوقوف علي مدي احتياجات المستشفي من خدمات طبية، وتطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بها، بالتعاون مع ممثلي المجتمع المدني، وذلك بناءا علي رغبة عدد من الاهالي بتحويل مستشفي مشتول السوق المركزي الي مقر للعزل.