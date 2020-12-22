محافظ كفر الشيخ: تلقينا 109 آلاف و883 طلبا للتصالح بقيمة 498 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - قال جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ إن المراكز التكنولوجية على مستوى مدن وقرى المحافظة تلقت حتى اليوم الثلاثاء، 109 آلاف و883 طلبا للتصالح فى مخالفات البناء بقيمة تتجاوز 498 مليون جنيه.





وأوضح محافظ كفر الشيخ فى بيان اليوم الثلاثاء، أن تقدم المواطنيين على طلبات التصالح جاء بعد مد فترة التصالح لنهاية العام الحالى، خصوصا فى ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية إلى 50 جنيها، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40% جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التى أعلن عنها فى الجريدة الرسمية، مما زاد الإقبال على المراكز التكنولوجية. وأشار إلى أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين فى صورة خدمات متعددة، منها توصيل مرافق سواء للمبانى المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مشيدا بأهالى المحافظة لإقبالهم على التصالح.

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