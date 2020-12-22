أندرية زكى يقدم عظة أسبوعية على قناة سات 7

جدة - نرمين السيد - يلقى الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر رسالة أسبوعية، على صفحة رئاسة الطائفة الإنجيلية بـ"فيسبوك"، كل يوم جمعة.



جدة - نرمين السيد - يلقى الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر رسالة أسبوعية، على صفحة رئاسة الطائفة الإنجيلية بـ"فيسبوك"، كل يوم جمعة. وتبث الرسالة على شاشة Sat-7 كل جمعة الساعة 12 ظهرًا، وتعاد يوم الأحد 8:45 صباحًا و8:45 مساءً، وذلك فى إطار استخدام الوسائل التعليمية الاليكترونية لمواجهة كورونا

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