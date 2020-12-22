صور.. محافظ القاهرة يشيد بجهود الأطباء بمستشفى الخليفة العام

جدة - نرمين السيد - وتفقد المحافظ، وفقا لبيان صحفى، العيادات الخارجية الموجودة بالمستشفى والتى تقدم خدمة طبية لسكان حى الخليفة والمناطق المجاورة له، مشيدا بالجهد الذى تقوم به الأطقم الطبية فى رعاية المواطنين فى ظل جائحة كورونا.

وحرص محافظ القاهرة خلال الجولة، على التحدث مع المواطنين المترددين على المستشفى للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم، مؤكدا على الأطباء وأطقم التمريض العمل على راحة المرضى وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

كما راجع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، للتأكد من توافر مخزون كاف منها.