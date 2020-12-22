صور.. البابا تواضروس يهنئ السودان برفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وبرفقته وزير الأوقاف السودانى الشيخ نصر الدين مفرح والدكتور عبدالرحيم آدم سليمان رئيس مجمع الفقه السودانى والسفير محمد إلياس سفير السودان بالقاهرة.





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