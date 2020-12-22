جيل جديد من نسور مصر .. أكاديمية الشرطة تستقبل الطلبة الجدد للعام الدراسى 2021 (صور)

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انتظم الطلاب الجدد المقبولين من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية ومايعادلها ، وخريجى وخريجات الكليات المختلفة ، وحملة شهادة ليسانس الحقوق بكلية الشرطة هذا العام داخل كليتهم كأولى خطواتهم نحو تحمل المسئولية وحمل رسالة الأمن والأمان فى ربوع وطنهم الغالى.
كان فى إستقبالهم قيادات الأكاديمية ، وقد إستعدت الأكاديمية لهذا الإستقبال بوضع لافتات الترحيب ، كما عزفت موسيقات الشرطة المقطوعات الوطنية إحتفاءً بالطلبة الجدد.
وأعرب أهالى الطلبة الجدد عن فخرهم وإعتزازهم بإنضمام أبنائهم إلى هيئة الشرطة ليواصلوا ملحمة العطاء والتضحية والفداء تحقيقاً لأمن وأمان وإزدهار مصرنا الغالية وخدمة شعبها العظيم.
جيل جديد من طلبة كلية الشرطة يبدأ مشواره فى نيل شرف الإنضمام لهيئة الشرطة للقيام بمسئولياتهم فى حفظ أمن وإستقرار الوطن ، ولعظم المسئولية الوطنية لجهاز الشرطة تجاه أمن الوطن والمواطنين فقد تم إختيار هؤلاء الطلاب وفقاً بمعايير محددة بهدف إنتقاء أفضل العناصر القادرة على الوفاء بتلك المهام ، تمهيداً لإعداد جيل جديد قادر على تحمل المسئولية الأمنية.
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