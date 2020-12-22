مع السماح للجماهير برؤيتهم.. حديقة الحيوان: الـ 3 زرافات ستظل تحت الحجر البيطرى لمدة 3 أشهر

وقال رجائي، خلال حوار خاص لـ "دوت الخليج"، إن الـ 3 زرافات ستظل فى الحجر البيطرى لمدة 3 أشهر لفحصها والتأكد من خلوها من أى أمراض أو فيروس كورونا.
وتابع قائلا: "استقبلنا الدب الروسي والكانجاروالأحمر وأنواع من الثعابين وقمنا بملء بيت الزواحف".
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