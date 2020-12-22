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مع السماح للجماهير برؤيتهم.. حديقة الحيوان: الـ 3 زرافات ستظل تحت الحجر البيطرى لمدة 3 أشهر

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أكد الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية بحديقة الحيوان، أنه سيتم استقبال 3 زرافات جدد بحديقة الحيوان قادمين من جنوب أفريقيا، وهذا سيعد حدثا كبيرا جدا.

 وقال رجائي، خلال حوار خاص لـ "دوت الخليج"، إن الـ 3 زرافات ستظل فى الحجر البيطرى لمدة 3 أشهر لفحصها والتأكد من خلوها من أى أمراض أو فيروس كورونا.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية بحديقة الحيوان، أن وضع الزرافات فى الحجر البيطرى لا يعنى منع عرضهم أمام الجمهور، ولكن الحجر البيطرى سيكون فى أماكن عرضهم وبيتهم بالحديقة.
وأكد أن وزير الزراعة أعطى لنا تعليمات بالتفكير خارج الصندوق معلقا: "كان لازم اتصرف ومفيش موارد، لذا فكرنا في خط الإكثار للحيوانات الموجودة بالحديقة ثم تبادل الحيوانات مع حيوانات من دول أخرى".

 وتابع قائلا: "استقبلنا الدب الروسي والكانجاروالأحمر وأنواع من الثعابين وقمنا بملء بيت الزواحف".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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