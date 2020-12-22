اجتماعات مكثفة بين القومى للمرأة وفريق الأمانة العامة للصحة النفسية

عقد مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة عدة اجتماعات مع فريق الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة برئاسة الدكتورة منى عبد المقصود الأمين العام وعدد من الخبراء الاجتماعيين والنفسيين لمناقشة وبحث سبل التعاون فى اعداد دبلومة دعم نفسى واجتماعى.

وذلك فى إطار العمل على محور الحماية بالإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ والذى يتضمن تقديم خدمات الدعم النفسى والاجتماعى كأحد أشكال تمكين المرأة للقيام بدورها بفاعلية بالمجتمع.

وأكدت أمل عبد المنعم المديرة العامة للمكتب أن الدبلومة تستهدف إلحاق الدارسين بالإطار النظرى والعملى الكافى لتقديم خدمات الدعم النفسى والاجتماعى الأولى للمرأة، واعتماد نظام إحالة وطنى للسيدات المترددات على مقرات مكاتب الشكاوى اللائي بحاجة إلى دعم نفسى، وتنفيذ حملة توعوية مكثفه بعدة مجالات سواء أسرية وزوجية أو دعم نفسى اجتماعى.

هذا وقد شهدت الاجتماعات حضور عدد من الخبراء الاجتماعيين والنفسيين منهم الدكتور عادل مدني، والدكتورة ألفت علام، والدكتور نبيل القط والدكتورة مني أبو طيره، والدكتور محمد خليل، والدكتور إسماعيل صادق.