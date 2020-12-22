نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنشآت السياحية: غرف طوارئ على مدار الساعة لمتابعة أزمة كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت لجنة مشكلة من المنشآت السياحية برئاسة عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بالاتفاق مع وزارة السياحة على الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا والتعليمات الواجب اتباعها فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية المتخذة بالمنشآت السياحية.

وسيتم إنشاء غرفة عمليات بغرفة المنشآت السياحية المركز الرئيسى وفروعها تعمل على مدار 24 ساعة وذلك لتلقى أى بلاغات بخصوص فيروس كورونا حيث يتعين على المنشآت السياحية التابعة للغرفة الإبلاغ عن أى حالات اشتباه بفيروس كورونا سواء من الرواد أو العاملين بالمنشأة على أرقام التليفونات الخاصة بالسيد رئيس مجلس الادارة أو السيد أمين عام الغرفة.

يذكر أن الغرفة قامت بحصر المشاكل التى تواجه وتمثل تحديات للمنشآت والمطاعم السياحية، عبر مذكرة تم رفعها إلى وزير السياحة والآثار، والحلول المقترحة من قبل مجلس إدارة الغرفة تجاه هذه المشاكل الشائكة مع جهات ذات الإرتباط المشترك مع السياحة .

وقال رئيس الغرفة فى بيان صحفي، إن لجنة المتابعة برئاسة شريف صادق، عضو مجلس إدارة الغرفة قد قامت بدورها مع اللجان المعنية بوزارة السياحة والآثار بالانتهاء من تعديل المواصفات الخاصة بالمنشآت السياحية من صياغتها وتم إضافة تسهيلات وتم تخفيف الأعباء وإضافة إنشطة جديدة وتم تسليمها لوزارة السياحة.

وأضاف المصري، أن لجنة المتابعة قامت بالانتهاء من تحديد ضوابط واشتراطات الفقرة الفنية وتم تسليمها لوزارة السياحة لبدء العمل بموجبها، وكذلك الإتفاق مع الحماية المدنية لجعل الموافقة تسرى لمدة عامين وتم الإنتهاء من مناقشة ومراجعة الكود المصرى لأسس التصميم وإشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق بالإتفاق مع الحماية المدنية.