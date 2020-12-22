نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنشآت السياحية: تخفيض 50 ‎‎ للكافيتريات والمطاعم داخل المواقع والمتاحف الأثرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إنه وفى إطار التعاون مع المجلس الأعلى للآثار ولتخفيف الأعباء عن مستأجري الكافتيريات بالمتاحف والمواقع الأثرية وبتوجيهات من وزير السياحة والآثار تم تخفيـــض النســـــبة الإيجارية بنســـبة 50% على مســـــتأجرى الكافتيـريات بالمتاحف والمواقع الأثرية عن شهر مارس 2020،

والإعفاء التام بالنسبة لشهرى إبريل ومايو 2020، وإعتبـــار فتــــرة غلق المتــــاحف والمواقع الأثـــرية فتـــرة توقف إجبارية يتم إضافتها بعد عودة العمل إلى مدة التعاقد . وذلك تخفيفاً للآثار الأقتصادية لفيروس كورونا على مستأجرى البــــــازارات والكافتيريات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الاعلى للآثار.

ويذكر أن لجنة مشكلة من المنشآت السياحية برئاسة بالاتفاق مع وزارة السياحة على الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا والتعليمات الواجب اتباعها فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية المتخذة بالمنشآت السياحية.

وسيتم إنشاء غرفة عمليات بغرفة المنشآت السياحية المركز الرئيسى وفروعها تعمل على مدار 24 ساعة وذلك لتلقى أى بلاغات بخصوص فيروس كورونا حيث يتعين على المنشآت السياحية التابعة للغرفة الإبلاغ عن أى حالات اشتباه بفيروس كورونا سواء من الرواد أو العاملين بالمنشأة على أرقام التليفونات الخاصة بالسيد رئيس مجلس الادارة أو السيد أمين عام الغرفة.