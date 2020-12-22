محافظ المنيا: القيادة السياسية للدولة أولت اهتماما بالغاً بقضية البيئة

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أحمد جودة - القاهرة - قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ان القيادة السياسية للدولة بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد أولت اهتماما بالغًا بقضية البيئة، وأصبح الحفاظ عليها هدفًا استراتيجيا ومن أهم مكونات خطة التنمية المستدامة لمصر 2030، ولذلك فقد تضاعفت جهود الحكومة على مختلف المستويات بالأبعاد البيئية كثيرًا في السنوات الأخيرة.

ووجه المحافظ، الشكر والتقدير للقائمين على تنفيذ تلك الاعمال بالمحافظة، والعمل على تعظيم مواردها والاستفادة منها، وخلق بيئة متكاملة من كافة الخدمات، وذلك من خلال تقديم الدعم الكامل لأنشاء وحدات البيوجاز المنزلية كمصدر مستدام للسماد العضوي وبصفة خاصة في المناطق الريفية والقري الاكثر احتياجا.

وأشار المحافظ، إلى أن الهدف من تنفيذ المشروع هو نشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية وخلق فرص عمل جديدة من خلال إنشاء وحدات البيوجاز، بالإضافة لخلق العديد من العوائد على كافة المستويات البيئية والصحية والمجتمعية،

واكد اللواء أسامة القاضي على الجهود المبذولة من وزارة البيئة، للاهتمام بتنفيذ الاعمال المتعلقة بكافة الجوانب البيئية بالمحافظة، جاء أهمها إنشاء مؤسسة الطاقة الحيوية كمؤسسة غير هادفة للربح، وتهدف إلى نشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية بصفة عامة، للعمل على إزالة كافة العوائق الفنية والمالية والمؤسسية لنشر الاساليب التكنولوجية داخل المحافظة، بالإضافة لخلق فرص عمل مبتكرة من خلال المساعدة في إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة تعمل في مجال الطاقة الحيوية.

واعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره لشركاء مصر الفاعلين منظمة العمل الدولية وبنك الكويت الوطني على الشراكة المثمرة والبناءة مع وزارة البيئة، نحو مجتمع وبيئة أفضل لخدمة المواطنين.

ومن جانبه، قال الأستاذ الدكتور مصطفي عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة لها دور مجتمعي هام خاصة في ظل سعي الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال المشاركة في تنمية المجتمع في شتى المجالات، والتوسع في العلوم (الطبيعية والتقنية)، لتعزيز التنمية الاقتصادية في المجتمع، حيث قامت الجامعة بدور هام في مجال محو الأمية، وتنفيذ العديد من القوافل الطبية المتكاملة، والتي بلغت 25 قافلة للقرى الأكثر احتياجًا بالتنسيق مع المحافظة، مضيفا أن الجامعة شاركت بدور فعال في مبادرة حياة كريمة، من خلال تأهيل أكثر من 200 شخص، في العديد من الحرف المتنوعة، كما تم افتتاح وحدة التدريب، وتدريب ذوي الهمم على العديد من الحرف الصغيرة، وكذلك تنفيذ العديد من التجارب واستنباط السلالات التي تتناسب مع البيئة، سواء نباتية أو حيوانية، كما تم انشاء وتشغيل وحدات البيوجاز، لتعظيم نواتج غاز الميثان بالتعاون مع المحافظة ومنظمة العمل الدولية، كما تم انشاء وحدات صغيرة ومتوسطة تعمل بالطاقة الحيوية.

وأكد السيد ياسر عبدالقدوس الطيب العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني أن نشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية فى المناطق الريفية وتحسين مستوى معيشة المزارعين وتوفير فرص عمل خضراء يدعم جهود الدولة المصرية فى مسيرة التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة لجميع المصريين من خلال إنشاء تقينات وحدات البيوجاز بقرية بنى حسن والذ بلغ ١٦٠ وحدة حتى الآن.

وأشار العضو المنتدب إلى تبنى بنك الكويت الوطنى مبادرة إنشاء وحدات البيوجاز فى القرى الأكثر احتياجًا منذ عام ٢٠١٨ لاتساقها مع مفاهيم جوهرية فى مجال التنمية المستدامة والتى تركز على رؤية مصر ٢٠٣٠ حيث يتطلع البنك إلى إنشاء مزيد من تلك الوحدات فى العام المقبل حيث تعد المسئولية المجتمعية أحد ركائز مجموعة البنك.

ومن جانبه، أوضح الدكتور على أبو سنه مساعد الوزيرة للمشروعات ورئيس مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة، أن المبادرة تم تنفيذها من خلال موسسة الطاقة الحيوية بوزارة البيئة بالتعاون مع شركاء التنمية بنك الكويت الوطنى ومؤسسة العمل الدولية وجامعة المنيا وبدعم من وزارة التضامن الاجتماعي وذلك فى إطار دعم القرى الأكثر احتياجًا فى مصر.

واضاف مدير المشروع أنه تم التركيز على تنفيذ أكثر من ٦٠ وحدة منزلية بقرية بنى حسن بمركز أبوقرقاص إضافة إلى تعديل وصيانة ٢٠ وحدة أخري، كما قام المشروع بخلق فرص عمل جديدة من خلال تدريب المهندسين والمهندسات والفنيبن على آلية بناء هذه الوحدات وذلك استكمالا للدور الذي تقوم به وزارة البيئة فى التنمية الريفية بصفة عامة.

وقام محافظ المنيا بتقديم درعي تكريم نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تقديرا لدورهما.

جاء ذلك خلال إفتتاح نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مشروع وحدات بيوجاز منزلية بقرية بني حسن بالمنيا بواقع 60 وحدة من روث الحيوانات، وذلك بحضور المهندس طارق أبو النجا رئيس قطاعات العمليات لبنك الكويت الوطني،والدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا ولفيف من قادة العمل البيئي والمجتمعي والشباب وممثلي المجتمع المدني.