اجتماع موسع يضم المكتب الفنى وأعضاء المجلس الأعلى للنقابة المنضمين حديثا للجانه

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أعضاء المكتب الفني لنقابة المهندسين المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور مهندس حماد عبدالله حماد، خلال الاجتماع الموسع الذي ضم بعض اعضاء المجلس الأعلى للنقابة المنضمين حديثا للجان ومجموعات العمل بالمكتب الفنى.

فى بداية الاجتماع رحب الأستاذ الدكتور حماد عبدالله حماد بالأعضاء الجدد من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة، مشيرا الى ان هذا الاجتماع التنسيقى يأتى فى اطار التشاور حول ما تم فى اطار تكليفات هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين منذ 22 من أكتوبر الماضى للمكتب وحتى الاجتماع الأخير فى 12 من شهر ديسمبر الحالى، وكذا وضع تصور للمرحلة القادمة نحو دراسة ثلاثة محاور أخرى أولها الدراسة الاكتوارية للمعاشات بهدف رفع قيمة المعاش للمهندسين، مشددة على الاستفادة من الدراسات التى تمت سابقا. وأوضح حماد أن المحور الثانى يتمثل فى إعادة هيكلة مؤسسة النقابة، فيما كان المحور الثالث هو إنهاء العروض TOR للمشروعات التى تم دراسة موقفها.

وأشار رئيس المكتب الفنى أنه تم العمل من خلال مجموعات العمل التي شكلها المكتب الفني لدراسة عدة مشروعات للنقابة منها المجمع الصناعي بكفر ربيع بالمنوفية، ومصنع المكرونة بالاسماعيلية، وأرض سيتى ستارز ومشروع مستشفى المهندسين ببدر بهدف الاستغلال الأمثل لتلك الأصول حتى تدر عائد على النقابة.

وشدد حماد على ان المكتب الفنى بما يضمه من قامات هندسية كبيرة يسعون بكل جهد وإخلاص لوضع مشروعات واستثمارات النقابة المتوقفة منذ زمن طويل، على المسار الصحيح.

وفيما يخص أرض النقابة بسيتى ستارز أوضح حماد أنه بعد دراسة العرض المقدم بخصوص استغلال أرض سيتى ستارز كجراج أتضح أن المبلغ المطلوب لتجهيز الجراج ما يقرب من 17 مليون جنية، وان العائد السنوى بعد التجهيز ما يقرب من 3 مليون جنية سنويا، ويعد عائد غير مجدي اقتصاديا، والأفضل البدء فى إجراءات الطرح للمطورين العقارين.

واشار حماد الي انه تم الاتصال بالدكتور شاكر المرقبي وزير الكهرباء، مثمنا تعاونه بتقديم مالديه من دراسات، وخبراء اكتواريون " وهي دراسات كانت قد تمت في وقت كان يشغل سيادته وكيل اول نقابة المهندسين "، كما تم الاتصال مع الدكتور صفوت النحاس، لكي يشارك بمجموعة عمل اعاده هيكله المؤسسه النقابيه ( هيكله النقابه ) ووافق سيادته علي تولي هذا الملف مع مجموعة العمل واللجان المختصه بالنقابه ).

وبدوره استعرض الأستاذ الدكتور مهندس ابراهيم فوزى وزير الصناعة الأسبق وعضو المكتب الفنى ورئيس مجموعة عمل المصنع، ما توصلت إليه المجموعة فيما يتعلق بمصنع المكرونة بالاسماعيلية، مشيرا الى انه تم عقد أكثر من اجتماع مع الاطراف المعنية بالأمر، وانه يجرى التفاوض مع شركة بوهلر بعد تقديم العرض النهائى من قبل مجموعة عمل مصنع المكرونة حيث تم مناقشة فنية للعرض المقدم من الشركة لاعادة تأهيل خطى انتاج. وكذا مناقشة إعادة تأهيل خط الإنتاج الثالث والخاص بانتاج الشعرية الملفوفة، موضحا أن الاتجاه هو تحمل مؤجر المصنع لتكاليف الإصلاح وإعادة التشغيل وخصمها من القيمة الإيجارية حتى لا تتحمل النقابة اى تكاليف.

من جانبه أستعرض الدكتور شريف حماد رئيس لجنة المستشفى لأخر تطورات المشروع، مشيرا إلى أنه تحول من مشروع قائم على التبرعات إلى مشروع إستثمارى، وان ما يتم العمل عليه الان هو إعداد كافة الدراسات وستنتهى الشهر القادم، موضحا أن اللجنة تتواصل مع الاستاذ الدكتور هانى سرى الدين للوقوف على الإجراءات اللازمة والمدد الزمنية لانشاء الشركة المساهمة لمشروع المستشفى واجراء الاكتتاب العام لجموع المهندسين وموظفى النقابة، موضحا أنه تم التوصية بضرورة سرعة التعاقد مع PWC وكذلك البدء فى انشاء الشركة المساهمة الخاصة بالمشروع.

وفى هذا الاطار أوضح المهندس سيف أبوالنجا عضو المكتب الفنى أن التمويل الذاتى للمستشفى حلم يصعب تحقيقه لذا تم الانتقال من نهج التمويل الذاتى للمستشفى إلى الاستثمار، مشددا على ان المستشفى فريدة من نوعها طبقا لحاجات المجتمع والمهندسين. مضيفا " نحن أمام تجربة ليست سهلة ولكن طموحة ونتبع الأسلوب والتفكير العلمي".

وفى هذا الإطار استعرض الدكتور حماد عبدالله حماد تاريخ مشروع المستشفى منذ أن كانت فكرة ومرورا بتخصيص الأرض واستخراج جميع الموافقات من وزارة الصحة والبيئة، وبحوث الإسكان وJIC من الولايات المتحدة الأمريكية، وكل ذلك بجهود ذاتيه دون تكليف صندوق النقابة أية أتعاب، ثم قرار الجمعية التأسيسية بالإجماع باستكمال تراخيص المستشفى وتحول المشروع من مشروع قائم على التبرعات إلى مشروع إستثمارى.

وكشف حماد بأن الأرض قد سحبت لانقضاء الفترة القانونية للتخصيص ولكن تم استردادها بعد تدخل المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين.

واختتم حماد حديثة بانه يجب أن تكون استثمارات النقابة داخل شركة لها حوكمة وخاضعة للقانون.

يذكر أنه قد عقد الاجتماع برئاسة الاستاذ الدكتور مهندس حماد عبد الله حماد وبحضور أعضاء المكتب الفنى الدكتور مهندس إبراهيم فوزي وزير الصناعة الأسبق، والأستاذ الدكتور مهندس شريف حماد وزير البحث العلمى الأسبق، والمهندس سيف الله أبو النجا رئيس الاتحاد الدولى للمعماريين الأسبق، والدكتور مهندس رؤوف درويش، والمهندس شريف هداره وزير البترول الأسبق، ومن الأعضاء المنضمين حديثا المهندس علاء ريحان عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، والمهندس ياسر عبدالحميد بدور عضو مجلس شعبة الغزل والنسيج، والمهندس محمد حموده محمد فتح الله عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، والمهندسة ياسمين عاطف محمد عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، والمهندس كريم علاء الدين عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، والمهندس محمد ماهر عبدالحليم مقرر لجنة الإعلام بالنقابة الفرعية بالقاهرة، والمهندس موهاب محمد برعى عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين.