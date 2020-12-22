أستاذ بإعلام الأزهر: أتعجب من الإطناب في حب اللغة العربية في المؤتمرات

أحمد جودة - القاهرة - Advertisements



استنكر الدكتور حمدي طه أستاذ الإعلام بجامعة الأزهر تخلي الكثير من العرب عن هويتهم ولغتهم الرسمية واستبدالها بلغات أجنبية ولهجات محلية مؤكدا أن اللغة العربية تمثل لغة مايزيد عن ٤٥٠ مليون شخص من الناحية القومية، وأكثر من مليار ونصف من الناحية الدينية وقد تعهد الله بحفظها من الضياع والإنقراض فهي لغة كتابه الكريم، وجعلها لغة أهل الجنة.

وأضاف طه أنه من العيب أن نتخلى عنها وندعي حبنا لها، بينما نكتب أسمائنا في مواقع التواصل الاجتماعي بلغات أجنبية، دون حتى وجود العربية بجوارها، مشيرا إلى أن الإنجليز، والألمان، والفرنسيين، اعتزوا بلغاتهم وفتحوا المدارس والجامعات في الوطن العربي والإسلامي لنشرها، وإسرائيل تطالب العالم بالاعتراف بأنها دولة عبرية، واقتصرنا نحن على إقامة الندوات والمؤتمرات على استحياء للاحتفال بلغتنا الثرية بمشتقاتها ومفرداتها.

واقترح طه - عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك- إعادة فتح الكتاتيب لتعليم اللغة العربية منذ الصغر بشكل صحيح، وأن يعتز العرب بلغتهم ويسهموا في نشرها بالخارج من خلال المراكز، والمدارس، والجامعات، مؤكدا أن اللغة هي التعبير عن الشخصية والوطنية والشرف.