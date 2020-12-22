إيبارشية حلوان تعلن وفاة القس رافائيل ملاك

جدة - نرمين السيد - أعلنت إيبارشية حلوان والمعصرة، اليوم الثلاثاء، وفاة القس رافائيل ملاك كاهن كنيسة الملاك.



جدة - نرمين السيد - أعلنت إيبارشية حلوان والمعصرة، اليوم الثلاثاء، وفاة القس رافائيل ملاك كاهن كنيسة الملاك. وقدم الأنبا بسنتى أسقف حلوان والمعصرة، وفقا لبيان صحفى، العزاء لأسرته ولشعب كنيسته ولم تعلن الكنيسة بعد عن ترتيبات صلاة الجنازة.

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