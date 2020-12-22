بيت الزرافات يعود للحياة من جديد فى حديقة الجيزة

جدة - نرمين السيد - حملت طائرات الشحن التى حطت عجلاتها، خلال الساعات الماضية، بمطار القاهرة تذكرة إنعاش وبهجة لجمهور ومترددى حديقة حيوانات الجيزة، إذ حملت دفعة جديدة من الزرافة، لتعويض ما فقدته الحديقة خلال الأعوام الماضية.





رحلة طائرة الشحن الخاصة التى جاءت من جنوب إفريقيا أوصلت 3 زرافات جديدة، بعدما انتهت إدارة الحديقة من تجهيز بيت للحيوانات الجديدة، التى من المنتظر أن تجذب روادا أكثر.

بيت الزرافة

وتعد حديقة حيوانات الجيزة من الأماكن الأكثر استقبالاً للزوار، منذ عشرات السنوات، ويتم تطويرها دائما بأحدث تصميم طبقا للاشتراطات الدولية.

الخطوة الجديدة بإضافة بيت الزرافة الجديد ترجع إلى اعتبار هذا الحيوان محبب للأطفال، لما يتميز به الزرافات من صفات محببة للأطفال، لحجمها الكبير الذى يجعلها أطول الحيوانات البرية وأضخم المجترات، وأبرز خصائصها عنقها وقوائمها فارعة الطول، والنتوءات العظمية على رأسها الشبيهة بالقرون، واعتاد بائعو الألعاب والحلوى استخدام صورته كثيرا.

إجراءات الاستقبال

وفى بيان رسمى، أكدت وزارة الزراعة، أن الزرافات الجديدة وصلت المطار الساعة التاسعة صباحاً ومازالت هناك لم تخرج، لأن الحجر البيطرى ومعهد صحة الحيوان يتخذون الإجراءات الاحترازية، وإجراء جميع الفحوصات اللازمة لتأكد من خلوها من جميع الأمراض والأوبئة والفيروسات، كإجراءات مستمرة منذ ثلاث ساعات ومازالت ربما ساعات أخرى كثيرة.

وتستقبل حديقة الحيوان بالجيزة التابعة لوزارة الزراعة، 3 زرافات جديدة لتعويض ما فقدته الحديقة خلال الأعوام الماضية وهو ما دفع إدارة الحديقة للبحث عن طريقة لإستيراد زرافات جديدة لتعويض فقدانها أحد أهم الحيوانات التى تحظى بالشعبية من زوار الحديقة.

يأتى استقبال الزرافات الجديدة بعد التعاقد على 2 زرافة أنثى وواحد ذكر زراف للحديقة، حيث يتم استيراد الزرافات طبقا للاشتراطات الدولية، ومن خلال برامج تبادل الحيوانات المهددة بالانقراض لحل مشاكل التكدس أو العجز فى بعض الحيوانات البرية.