خلال 5 أشهر.. استقبال 387 ألف مكالمة منذ إطلاق التأمين الصحى ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - ووفق بيان رسمى، اليوم الثلاثاء، بلغ إجمالى مكالمات الحجز 295.444 ألف مكالمة، منذ بداية تفعيل خدمة خدمة الحجز للكشف فى الوحدات والمراكز الصحية عبر الاتصال بالكول سنتر، منذ مارس 2020 وحتى الآن.

وقالت الهيئة إن إجمالى الاستفسارات والشكاوى الواردة على الخط الساخن 15344، والتى بلغت 92 ألف مكالمة ما بين استفسارات وشكاوى، حيث بلغ عدد الاستفسارات التى تم تلقيها 82 ألف استفسار، بينما بلغ عدد الشكاوى التى وردت على الخط الساخن 10 آلاف شكوى، منذ بداية إطلاق المنظومة ببورسعيد فى يوليو 2019 وحتى الآن، فيما أكد البيان على حل الشكاوى الواردة، حيث وصلت نسبة الإنجاز 95%، للوصول إلى رضاء منتفعى بورسعيد على مستوى الخدمة الطبية المقدمة.

أضافت: "فيما كانت غالبية الاستفسارات الواردة على الرقم 15344 حول كيفية التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، الأوراق المطلوبة للتسجيل بالمنظومة، وقيمة الاشتراكات وقيمة المساهمات للانتفاع بخدمات المنظومةالجديدة، آليات الانتفاع بالخدمة الصحية والعلاجية وصرف الأدوية، إلى جانب استفسارات بعض المواطنين من محافظات أخرى عن موعد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظاتهم".

أوضحت أن خطة الإدارة يرتكز على 6 محاور وتشمل (الكول سنتر وتلقى المكالمات والاستفسارات عبر الخط الساخن 15344، المتابعة الميدانية للمنتفعين داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة، المشاركة المجتمعية، التواصل الاجتماعى عبر الصفحة الرسمية لرضاء منتفعى بورسعيد على الفيس بوك، خط الاستشارات الطبية المجانى، متابعة حالات الإحالات الطبية).

وكشفت عن استحداث انعقاد اجتماع دورى شهرى لكل منشأة صحية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، والبالغ عددهم 31 وحدة ومركز إلى جانب 8 مستشفيات، ويشارك فى الاجتماع العاملين بالمنشأة الصحية، بالإضافة إلى عضو خارجى ممثلًا عن المنتفعين، وذلك لضمان الوصول لأكبر قدر من رضاء المنتفعين والإلمام بكل متطلباتهم، كما يراعى أن يتم تغيير العضو المشارك من المنتفعين شهريًا مع كل اجتماع يعقد، للوقوف على كافة التطلعات من المنظومة الجديدة.

تابعت: "فى أثناء الاجتماع الدورى للمنشأة الصحية، يتم مناقشة أهم الشكاوى والتحديات أو المعوقات التى قد تعوق تقديم الخدمة الطبية، ويتم مناقشة سبل حلها، لافتًا إلى إشراك المنتفعين فى الحل باعتبارهم شركاء فى المنظومة ورضائهم عن مستوى الخدمة الطبية وجودتها هو مؤشر لنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة".

أشارت إلى دور رضاء المنتفعين فى المشاركة المجتمعية والتوعية ميدانيًا على أرض الواقع بآلية التعايش مع الأمراض المزمنة إلى جانب دورهم فى توعية المنتفعين المترددين على الوحدات الصحية بالفحص الطبى الشامل السنوى والذى تم إجراؤها بالمجان لكافة منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، فضلًا عن التوعية تليفونيًا بأهمية وضرورة الفحص الطبى السنوى الشامل ، وذلك من خلال خط الاستشارات الطبية.

أضافت: "دور خط الاستشارات الطبية على الرقمين الأرضى لتلقى المكالمات التليفونية فيما يخص الاستشارات فى كافة التخصصات الطبية حيث تخطت المكالمات التى استقبلها الخط منذ بداية تفعيله فى يوليو الماضى 1850 مكالمة واستشارة طبية، بشأن الاشتباه بالإصابة بـ "كوفيد19" ومتابعة العزل المنزلى واستشارات ما بعد التعافى، وذلك على الرقمين المجانيين 0663257999 و0663257444، بينما تم متابعة أكثر من 2600 حالة اشتباه و عزل المنزلى لمصابى كورونا عبر خدمة الواتس آب على الرقم 01552139299".

لفت الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، إلى الاستبيانات واستطلاعات الرأى الدورية لقياس مدى رضاء المنتفعين عن خدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، سواء من خلال التواصل المباشر مع المنتفعين داخل المنشآت أو الوحدات الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد أو تليفونيًا عن طريق الكول سنتر 15344.

فيما أعرب السبكى عن ترحيبه بكل المقترحات التى من شأنها تحقيق أعلى قدر من الرضاء بين المنتفعين ، وبما يضمن تقديم مستوى متميز للخدمات الطبية للمواطن المصرى المنتفع من منظومة التأمين الصحى الشامل، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الإطار الذى تؤكد فيه التواصل المباشر مع المواطن المصرى لضمان رضاءه عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

وأردف السبكى أن فريق رضاء المنتفعين يؤدى عمله باحترافية ويحقق نجاحًا ملموسًا على أرض الواقع، وساهم من خلال تلك الآليات فى بناء جسور من الثقة بين منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية، باعتبارها آداة الدولة الرئيسية فى تقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل، وبين منتفعى المنظومة، لافتًا أن جودة الخدمة الصحية وتميزها ورضاء المواطن هو أساس تقديم الخدمة الطبية فى نظام التأمين الصحى الشامل الجديد، والتى تعززها غاية التغطية الصحية الشاملة فى تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية لجميع المواطنين على أرض مصر.