صور.. أكاديمية الشرطة تستقبل طلابها الجدد لعام 2020 ـ 2021

جدة - نرمين السيد - انتظم الطلاب الجدد من المقبولين بكلية الشرطة لهذا العام داخل كلياتهم، اليوم الثلاثاء، كأولى خطواتهم نحو تحمل المسئولية وحمل رسالة الأمن والأمان فى ربوع وطنهم الغالى.





ولعظم المسئولية الوطنية لجهاز الشرطة تجاه أمن الوطن والمواطنين، تم اختيار هؤلاء الطلاب وفقاً لمعايير محددة، بهدف انتقاء أفضل العناصر القادرة على الوفاء بتلك المهام، تمهيداً لإعداد جيل جديد قادر على تحمل المسئولية الأمنية. وكان فى استقبالهم قيادات الأكاديمية، وتم الاستعداد لهذا الاستقبال بوضع لافتات الترحيب، كما عزفت موسيقات الشرطة المقطوعات الوطنية احتفاءً بالطلبة الجدد. وأعرب أهالى الطلبة الجدد عن فخرهم واعتزازهم بانضمام أبنائهم إلى هيئة الشرطة ليواصلوا ملحمة العطاء والتضحية والفداء تحقيقاً لأمن وأمان ولزدهار مصرنا الغالية وخدمة شعبها العظيم.

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