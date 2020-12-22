هيئة القياسات العالمية تجدد اعتماد الأيزو لـ سلطة الطيران المدني

تسلم الطيار محمد منار وزير الطيران المدني اليوم، تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية (ISO 9001-2015) لسلطة الطيران المدني المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة EURO CERT المتخصصة في هذا المجال، وذلك بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني والدكتور م. أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني والمهندس طارق حوتة المدير التنفيذي لشركة EURO CERT ولفيف من قيادات الوزارة.

وخلال مراسم الاستلام أعرب وزير الطيران عن سعادته بحصول سلطة الطيران المدني على تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية، مشيرًا إلى أن نجاح سلطة الطيران المدنى في تجديد الشهادة بدون أية ملاحظات يعد مقياسًا حقيقيًا لإرتفاع مستويات الأداء الفعلي و التطبيق الفعال لأسس ومبادئ الجودة الشاملة والسلامة الدولية .

كما تقدم وزير الطيران، بالشكر لجميع العاملين بمختلف الإدارات والقطاعات بسلطة الطيران مؤكدا على أن قطاع الطيران المدنى يضع فى مقدمة أولوياته وضع استراتيجية ممنهجة فى العمل ترتكز على الالتزام بالتطبيق الفعلي لمعايير أنظمة الجودة الدولية وفقًا للأهداف التي وضعتها وزارة الطيران المدني والتي تتمثل في تطوير الخدمات المقدمة للعملاء بأعلى معدلات الكفاءة والتميز بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية.