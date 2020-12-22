نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخريج أول دفعة ماجستير مهني في ريادة الأعمال والإبتكار بالتعاون بين جامعتي القاهرة وكامبريدج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه منذ قليل، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لحضور حفل تخرج الدفعة الأولى من برنامج الماجستير المهني في "ريادة الأعمال وإدارة الابتكار" بالتعاون بين جامعتي القاهرة وكامبريدج، والذي ينفذه أساتذة من جامعة كامبريدج ويشرف عليه أساتذة من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وخلال كلمتها، استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مراحل برنامج الماجستير المهني المتخصص في "ريادة الأعمال وإدارة الابتكار"، مشيرة إلى تقدم نحو 1600 شاب وفتاة في الفئة العمرية من 22 وحتى 40 سنة للالتحاق بالبرنامج، وتم تشكيل لجنة من عدد من الوزراء السابقين وأساتذة الجامعة المرموقين لفحص طلبات التقدم، ثم إجراء مقابلات شخصية لمن توافرت بهم عدد من المعايير أبرزها التمتع بمستوى متميز في اللغة الإنجليزية، وأن يكون المتقدم حاصلًا على تقدير جيد جدًا في مرحلة البكالوريوس، علاوة على بعض السمات الشخصية، وقد وقع الاختيار على نحو 28 شابا وفتاة درسوا على مدار عامين مواد متخصصة مثل إدارة الأعمال، وطرق تمويل المشروعات، وإدارة فرق العمل وغيرها، علاوة على المشاركة في ورش عمل متخصصة ونماذج محاكاة، والتوجه للدراسة في كلية "فيتز ويليام" بجامعة كامبردج بالمملكة المتحدة للدراسة على يد نخبة من الأساتذة، والذين استكملوا معهم رحلة التعلم في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن الطلاب قاموا بصياغة 15 مشروع تُخرج تخدم القطاعات الأساسية للاقتصاد المصري، وهم مستعدون حاليًا لتنفيذ مشروعاتهم على أرض الواقع، مشيرة إلى أن بعض مشروعات التخرج المبتكرة قد ساهمت في جهود مواجهة أزمة كورونا مثل: ابتكار تطبيق ذكي للكشف عن الكورونا عن طريق التليفون وهو قيد الاعتماد من الجهات المعنية، بالإضافة إلى تصميم منتج أولي لأقنعة واقية من البلاستيك تستعمل لمدة سنة مع تغيير الفلتر يوميًا وهو كذلك قيد الاعتماد للبدء في تداولها.