نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "نقابة الصيادلة" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد تطبيق "علاجى" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدمت النقابة العامة لصيادلة مصر اليوم الثلاثاء ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوى، ضد شركة علاجى حمل رقم 19914 بتاريخ 22122020 لقيام الشركة بالاتجار فى الادوية وبيعها للجمهور، وذلك عن طريق تطبيق الكترونى يسمى "علاجى" بالمخالفة للقوانين.

كما تضمن البلاغ ايضا قيام الشركة بتقديم اعلانات بطريقة مبتذلة وسيئة ومهينة للصيادلة اعضاء النقابة وتحقر من شانهم بين افراد المجتمع.

واوضحت النقابة فى بلاغها إن الشركة قد ارتكبت عدة مخالفات طبقا للقوانين الآتية اولا: مخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 فى المادة رقم 78و79.

ثانيا مخالفة القانون رقم 175 لسنة 2018فى شان مكافحة جرائم تقنية المعلومات،حيث تقوم هذه الشركة باستخدام تطبيق الكترونى وموقعا وحسابا خاصا على شبكة المعلومات من اجل مزاولة نشاطها بالمخالفة للقانون، مما تكون قد خالفت معه نص المادة 27من القانون رقم 175 والتى تنص على إنه فى غير الاحوال المنصوص عليها فى القانون يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين وبغرامة لاتقل عن مائة الف جنية ولاتزيد على 300الف جنية او بإحدى هاتين العقوبتين كل من انشا او ادار او استخدم موقعا او حسابا خاصا على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها قانونا.

واضافت نقابة الصيادلة فى بلاغها إن الشركة خالفت ايضا القانون رقم 206لسنة 2017بشان الاعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.

وناشدت نقابة الصيادلة المواطنين بعدم التعامل مع التطبيقات الإلكترونية حرصا على صحتهم وسلامتهم، وشراء الادوية من الصيدليات فقط لانها الوحيدة المرخص لها بذلك.