نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرتا التضامن والبيئة ومحافظ المنيا يتفقدون وحدات مشروع البيوجاز بقرية بني حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، يرافقهما اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وحدات البيوجاز التي تم افتتاحها صباح اليوم ضمن مشروع ٦٠ وحدة بيوجاز منزلي بقرية بني حسن بالمنيا.

وأشادت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، بدور المجتمع المدنى في التعاون مع مؤسسة الطاقة الحيوية لإنجاز المشروع، من خلال تسهيل الإجراءات على المواطنين وتشجيعهم على خوض التجربة.

كما أشادت بالأفكار المبتكرة للمشروعات التي تحقق ترشيد استهلاك الموارد بما يعود على العائلة المصرية بتوفير في الموارد أو عائد اقتصادي مباشر.

و اعربت عن سعادتها بالاشتراك مع وزارة البيئة ومحافظة المنيا في هذا المشروع والعمل على نشره ضمن مبادرة حياة كريمة ومبادرة تكافل وكرامة لتحسين معيشة الأسر المصرية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أهمية هذا المشروع الرائد الذي يحول مخلفات الحيوانات والمخلفات الزراعية إلى طاقة نظيفة ورخيصة وسماد عضوي تستفيد منه المرأة الريفية في الأغراض المنزلية والحقل، حيث ساعد على تحويل الملوث إلى ميزة اقتصادية واجتماعية وبيئية.

وأضافت وزيرة البيئة أن الوزارة تطمح لنشر هذه التكنولوجيا في مختلف القرى المصرية، وتم الاتفاق مع السيد محافظ المنيا على تنفيذ المشروع في ١٩ قرية بالمحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث ستقدم وزارة البيئة الدعم الفني بالتكنولوجيا والخبراء وتدريب الشباب عليها لتوفير فرص عمل خضراء، بالإضافة إلى توفير التمويل من خلال اتفاقية الشراكة بين وزارة البيئة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على أهمية هذا النوع من المشروعات لتحسين الظروف المعيشية لأهالي المنيا، معلنا عن تعميم المشروع بأكثر من قرية من قرى المحافظة.