رابط استعلام فاتورة التليفون الأرضي 2020 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات بالرقم وكود المحافظة

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عمر شويل - جدة يمكن لعملاء المصرية للاتصالات استعلام فاتورة التليفون الأرضي 2020 وذلك من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات بالرقم وكود المحافظة وذلك بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب وفروع الشركة المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، وهذا بجانب توفير الشركة لخدمات الدفع الإلكتروني بشكل مستمر من أجل أن يتمكن كل العملاء من سداد الفواتير بشكل مستمر.

استعلام فاتورة التليفون الأرضي 2020

هناك عدة خطوات يتوجب على العميل القيام بها من أجل الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي بشكل إلكتروني من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات عبر شبكة الإنترنت خلال الشهر الجاري، وقد جاءت تلك الخطوات قد جاءت على هذا النحو التالي:

يتوجب عليك الذهاب إلى موقع الشركة المصرية للاتصالات على الإنترنت.

اختر خدمة استعلام فواتير التليفون.

اكتب رقم التليفون وكود المحافظة.

اضغط على استعلم.

وهنا يجب الانتظار لبعضة ثواني حتى تتمكن من معرفة قيمة الفاتورة.

رابط استعلام فاتورة التليفون موقع المصرية للاتصالات

خصصت الشركة المصرية للاتصالات رابط مباشر للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر ديسمبر 2020 بالرقم وكود المحافظة، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني، وهذا بجانب إمكانية الاستعلام عن التليفون من خلال أرقام خدمة عملاء الشركة وخاصة رقم “111”.

وقد جاء رابط الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي 2020 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالاتموقع الشركة المصرية للاتصالات على الإنترنت بالرقم وكود المحافظة

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي 2020

توجد أكثر من طريقة تمكن عملاء الشركة المصرية للاتصالات من سداد قيمة الفاتورة في الأوقات المحددة من أجل التمكن من الاستمتاع بخدمات التليفون الأرضي وخدمات الإنترنت، وهي على النحو التالي: