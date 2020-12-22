أمين النواب: 75 نائبا من قائمة القاهرة تسلموا حقائبهم

جدة - نرمين السيد - وأوضح فى ختام اليوم الأول لاستقبال أعضاء المجلس الجدد، أن الأمانة العامة طبعت الكارنيهات وكانت جاهزة قبل وصول النواب، لتسهيل الإجراءات مطبوعة، وهو ما سهل الإجراءات بمساعدة الأحزاب الكبيرة.

وأشار إلى أن الحقيبة البرلمانية تضم تابلت ونسخة من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ونسخة أيضا من الدستور، مشيرا إلى أنه سيكون هناك دورة تعريفية للنواب بشأن كيفية التعامل مع التابلت والمهام الموجودة عليه.

وأوضح أن البرلمان الذى سيبدأ أعماله فى يناير المقبل، أكثر تماسكا من الناحية السياسية، حيث يضم 13 حزبا سياسيا ومن ثم سيكون أكثر تنظيما.