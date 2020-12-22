البابا تواضروس ينعى كاهن كنيسة الملاك بالمعصرة

جدة - نرمين السيد - توفى اليوم الثلاثاء، القس روفائيل ميخائيل كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمعصرة، التابعة لإيبارشية حلوان والمعصرة، عن عمر تجاوز ستين سنة قضى منها ما يقرب من 24 سنة فى الخدمة الكهنوتية، إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.





وولد الأب الراحل يوم 7 أكتوبر 1960، وسيم قِسًّا بيد الأنبا بيسنتى أسقف الإيبارشية، فى 7 مارس 1997. وقدم البابا تواضروس الثانى، خالص العزاء للأنبا بيسنتى أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة، ولمجمع كهنة الإيبارشية فى نياحة الأب المبارك القس روفائيل ميخائيل، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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