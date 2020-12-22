النشرة المرورية: زحام بشارع البحر الأعظم .. ومحور النصر بديلا عن الفردوس

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه الإعلامية شيماء حافظ، والإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية شهدت أحجام متفرقة، بمحور أبو قير، بمنطقة كفر عبده للمتجه إلى الكورنيش، كما ظهرت بعض الكثافات بمنطقة محرم بك.

وذكر صابر أن بعض الأحجام ظهرت بشارع الجلاء بمحافظة الغربية باتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا، وانحسرت الأحجام بمحافظة بورسعيد فى شارع سعد زغلول للمتجه إلى ميدان المنشية، أما باقى محافظات الوجه البحرى والقبلى الحركة المرورية مرضية تماما.

وأشار صابر إلى أن، بعض قطاعات الطرق الدائرية تشهد بعض أعمال التوسعة والتطوير، وينتج عنها ظهور بعض الأحجام، ومن أبرزها أعلى محور الأوتوستراد للمتجه إلى البساتين، ناصحا القادم من ميدان لبنان بسلوك محور روض الفرج.

ووضعت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مدير الإدارة، خطة تضمنت تعيين الخدمات المرورية اللازمة للعمل على انتظام حركة سير السيارات، والتواجد المرورى الفعال، وتسيير الحركة ومنع أى تكدسات على الطرق المتوقع حدوث كثافات عليها.

وأضاف صابر أن الحركة المرورية بمحافظة الجيزة تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، وسط انتشار الخدمات بإشراف اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، عدا بعض الأحجام بشارع البحر الأعظم ونصح القادم من منطقة مستشفى الرمد سلوك محور ربيع الجيزى.

وذكر أن إدارة مرور القاهرة قررت إغلاق أسفل كوبرى الفردوس لاستكمال الأعمال الإنشائية، ويفضل للقادم من نفق الأزهر الدخول يمينا من منطقة المقابر، ويفضل سلوك محور النصر وظهرت بعض الكثافات بمحور الفنجرى ويفضل شارع لطفى السيد وتفق أحمد سعيد.