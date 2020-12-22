وزيرتا البيئة والتضامن ومحافظ المنيا يفتتحون ”مشروع البيوجاز ”بقرية بني حسن بمركز...

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقهما اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، ونائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد ، عددا من وحدات البيوجاز ، ضمن مشروع الطاقة الحيوية الذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والبنك الكويتي الوطني وجامعة المنيا بقرية بني حسن الشروق بمركز أبوقرقاص.
استمعتا الوزيرتان، لشرح مفصل حول كيفية إنتاج الطاقة الحيوية من المشروع، وكيفية استغلال عناصر البيئة المحيطة في تصميم الوحدات ، كما شهدت الوزيرتان والمحافظ والحاضرون تجربة عملية لتشغيل إحدى الوحدات.
أعرب المحافظ، عن سعادته بوجود مبادرة تدعم تكنولوجيا الطاقة الحيوية، حيث تجمع بين جميع أطراف التنمية من الجانب الحكومي متمثلاً في وزارتي التضامن الاجتماعي والبيئة والمحافظة والجانب العلمي المتمثل في جامعة المنيا بالتعاون مع القطاع الخاص، متمثلاً في بنك الكويت الوطني، وبمشاركة المجتمع المدني متمثلا في منظمة العمل الدولية.
كما أشاد المحافظ بجهود كافة القائمين على المشروع والذي بهدف إلى دعم تكنولوجيا الطاقة الحيوية، التي تساعد على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الريفية، من خلال تدريب مهندسين ومهندسات من الشباب، وصيانتها، وتركيب الوحدات المنزلية بما يوفر فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة علاوة على إنتاج طاقة صديقة للبيئة.
هذا وقد تم تنفيذ ٦٠ وحدة منزلية بقرية بنى حسن بمركز أبوقرقاص إضافة إلى تعديل وصيانة ٢٠ وحدة أخرى، كما قام المشروع بخلق فرص عمل جديدة من خلال تدريب المهندسين والمهندسات والفنيين على آلية بناء هذه الوحدات .
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