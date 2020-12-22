التموين: حجم التجارة الإلكترونية الرسمية 40 مليار جنيه

أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن احدى السلاسل التجارية كان حجم مبيعاتها الشهرية بالتجارة الإلكترونية تقدر بـ 5 ملايين جنيه وبعد جائحة ارتفع الى 50 مليون جنيه، مما يؤكد أهمية التجارة الإلكترونية، كما أن حجم التجارة الإلكترونية فى مصر وفقا للإحصاءات الرسمية يصل الى 40 مليار جنيه، وذلك وفقا لبيانات عمليات الكروت والمحافظ البنكية والبطاقات المصرفية وقد تصل إلى 400 مليار جنيه حجم التجارة الداخلية كبيانات غير رسمية لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعظيم للتجارة الإلكترونية من خلال البورصة السلعية، وأن مصر فى المرتبة الثانية من حيث التجارة الإلكترونية على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف "عشماوى" أن الوزارة تدعم الخبز لعدد 72 مليون والسلع التموينية لـ 64 مليون مواطن وطوال جائحة كورونا نجحت الوزارة فى توفير وتأمين احتياجات البلاد من كل السلع الغذائية بدون حدوث اى أزمات وأيضا عدم زيادة فى الأسعار فى الوقت الذى شهدت فيه اقتصاديات كبرى أزمات من نقص السلع.