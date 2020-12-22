أهم الأخبار.. لقاح فايزر ومودرنا يحمي من سلالة كورونا الجديدة.. تعليق الإمارات بشأن المصالحة مع قطر.. وتوقعات الأرصاد

نشر موقع دوت الخليج الإخباري عدد من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :

بشرى سارة.. لقاح فايزر ومودرنا يحمي من سلالة كورونا الجديدة

نشرت وسائل الإعلام البريطانية اليوم الثلاثاء بشرى سارة حول مدى فاعلية لقاح فايزر ومودرنا ضد سلالة كورونا الجديدة.. للمزيد اضغط هنا

تعليق مهم من الإمارات بشأن المصالحة مع قطر

أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن المنصات الإعلامية القطرية تبدو مصممة على تقويض أي اتفاق بشأن أزمة قطر. . للمزيد اضغط هنا

الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة على الطرق وأمطار على السواحل الشمالية وسيناء غدًا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرصا لسقوط الأمطار ما بين الخفيفة والمتوسطة غدًا الأربعاء، على السواحل الشمالية للبلاد وجنوب سيناء، وتكون هناك رياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر.. للمزيد اضغط هنا

رسميا.. طلعت يوسف مديرا فنيا لـ الإسماعيلي

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام علي الكره تكليف الكابتن طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق الاول.للمزيد اضغط هنا

وزير التعليم : احذروا الشائعات .. لم نصرح بشئ يخص أبناءنا في الخارج

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم صحة الخبر المتداول بشأن صدور قرار بعقد الطلاب المغتربين الدارسين بنظام ابنائنا في الخارج هذا العام في مصر في الاجازة لتعذر عقدها في الخارج بسبب الظروف الحالية.. للمزيد اضغط هنا .