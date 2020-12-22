ضبط أقراص مخدرة مهربة من إيطاليا مع راكب في مطار القاهرة

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي في ضبط راكب بحوزته 550 قرصًا من العقاقير المدرجة بجداول المخدرات، قادمًا من إيطاليا، وتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.
وأفاد مصدر جمركي بمطار القاهرة، بأنه أثناء إنهاء إجراءات وصول طائرة إيطاليا تقدم الراكب لإدارة الجمرك لإنهاء الإجراءات الجمركية علي حقائبه الثلاثة التي كانت قد تخلفت عند وصوله إلى مطار القاهرة قادما من إيطاليا، فقام أحمد أبو بكر فؤاد، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، بتكليف هبة مصطفي الشبراوي، مأمور الجمرك بتفتيش الحقائب؛ مما أسفر عن ضبط 29 شريط contramal 100 mg و13 شريط Rivatril 2mg.
قام أسامة دياب مدير الجمرك بعرض المضبوطات على العقيد إسلام مريدن رئيس مكتب مباحث المخدرات بالمطار والذي أفاد بأن المضبوطات من العقاقير المدرجة بجداول المخدرات.
وأمر أحمد عبد الفتاح طه مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب والمضبوطات للنيابة المختصة للتحقيق.
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