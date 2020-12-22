مهرجان القاهرة السينمائي يهدد استمرار النشاط الرياضي في مصر

أدت إقامة المهرجانات والحفلات الكبرى في مصر بالآونة الأأخير، والتي كان آخرها وأشهرها مهرجان القاهرة السينمائي، الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية، إلى تعنت الاتحاد الدولبي لكة القدم "فيفا"، وإصراره على تصدير أزمة لاتحاد الكرة والكرة المصرية بشكل عام

أزمة انتخابات اتحاد الكرة

أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم بإقامة انتخابات لاتحاد الكرة المصري بحلول 30 من يناير المقبل، بما يخالف قانون الرياضة المصري، الذي ينص على عدم إقامة أي جمعية عمومية بانتهاء شهر نوفمبر، وبما يخالف أيضا قرار وزير الشباب والرياضة، والذي ينص على عدم إقامة أي جمعيات عمومية في تلك الفترة، بسبب الظروف الخاصة بانتشار فيروس كورونا في مصر.

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تعنت الفيفا وترى الفيفا أنه لا توجد أي مشكلة في إقامة جمعية عمومية باتحاد الكرة، لإقامة انتخابات عاجلة، في ظل تنظيم مصر لعدد من المهرجانات والمحافل الكبرى، لذلك تمسك الفيفا بقراره بشأن إقامة الانتخابات. مصر مهددة بتجميد النشاط اتضح للجميع في الفترة الأخيرة، أن الإطاحة بلجنة عمرو الجنايني، جاءت بسبب فشله في إقامة انتخابات لاتحاد الكرة طوال فترة توليه، مما أدى للإطاحة به، وتكوين لجنة ثلالثية جديدة مكونة من أحمد مجاهد بديلا لعمرو الجناينى ومعاه عضويين محمد خالد الشواربى وأحمد عوض. نص قانون الرياضة مادة (۱٦):

تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة كل عام خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك طبقًا للإجراءات وبالنصاب الذى يحدده النظام الأساسى للهيئة الرياضية. اقرأ أيضا: الخطايا الـ6 في رحلة فشل الجنايني برئاسة اللجنة الخماسية