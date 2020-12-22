مهرجان القاهرة السينمائي يهدد استمرار النشاط الرياضي في مصر

أدت إقامة المهرجانات والحفلات الكبرى في مصر بالآونة الأأخير، والتي كان آخرها وأشهرها مهرجان القاهرة السينمائي، الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية، إلى تعنت الاتحاد الدولبي لكة القدم "فيفا"، وإصراره على تصدير أزمة لاتحاد الكرة والكرة المصرية بشكل عام
أزمة انتخابات اتحاد الكرة
أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم بإقامة انتخابات لاتحاد الكرة المصري بحلول 30 من يناير المقبل، بما يخالف قانون الرياضة المصري، الذي ينص على عدم إقامة أي جمعية عمومية بانتهاء شهر نوفمبر، وبما يخالف أيضا قرار وزير الشباب والرياضة، والذي ينص على عدم إقامة أي جمعيات عمومية في تلك الفترة، بسبب الظروف الخاصة بانتشار فيروس كورونا في مصر.
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تعنت الفيفا
وترى الفيفا أنه لا توجد أي مشكلة في إقامة جمعية عمومية باتحاد الكرة، لإقامة انتخابات عاجلة، في ظل تنظيم مصر لعدد من المهرجانات والمحافل الكبرى، لذلك تمسك الفيفا بقراره بشأن إقامة الانتخابات.
مصر مهددة بتجميد النشاط
اتضح للجميع في الفترة الأخيرة، أن الإطاحة بلجنة عمرو الجنايني، جاءت بسبب فشله في إقامة انتخابات لاتحاد الكرة طوال فترة توليه، مما أدى للإطاحة به، وتكوين لجنة ثلالثية جديدة مكونة من أحمد مجاهد بديلا لعمرو الجناينى ومعاه عضويين محمد خالد الشواربى وأحمد عوض.
نص قانون الرياضة
مادة (۱٦):
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة كل عام خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك طبقًا للإجراءات وبالنصاب الذى يحدده النظام الأساسى للهيئة الرياضية.
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شوبير يرفض الإنصياع للفيفا
تحدث الإعلامي أحمد شوبير - نائب رئيس اتحاد الكرة السابق - عن هذا الأمر، ورفض شكلا وموضوعا الإنصياع لأوامر الفيفا على حساب مخالفة قانون الرياضة المصري.
وأشار شوبير في حديثه صباح اليوم، أن الفيفا ليست هيئة منزلة من السماء، وأن بها الكثير من قضايا الفساد، مثل فساد بلاتني، وبلاتر، وأحمد أحمد، مما يشير إلى أن تلك الهيئة تعمل لأغراض ومصالح شخصية، ولا تهتم بمصالح الاتحادات الأهلية، وإرادة الدولة المصرية.
كما كان اعترض شوبير من قبل على تعيين لجنة أحمد مجاهد، وقال في أحد المداخلات الهاتفية: ""وصل إلى اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب، خطاب من الفيفا بتاريخ 16 ديسمبر الساعة الواحدة ظهرا، يفيد بأن اللجنة المتواجدة تضم 5 أعضاء، وسيتم تقليص عددهم إلى ثلاث أعضاء".
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وتابع: "بعدها بساعات وفي نفس اليوم، وصل خطاب آخر ولكن بتوقيع مختلف، وهو توقيع فاطمة سامورا، يوجه بإقالة اللجنة المتواجدة وتعيين لجنة أخرى، وهو ما يوضح حدوث تلاعب في الخطابات المرسلة".
وأكمل: "تم طرح أسامي لا تليق بأن تدير الكرة المصرية في الوقت الحالي، أمثال جمال علام، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض، ومن المفترض أن لا يأتي أحد من الذين كانوا في موقع المسئولية سابقا، لان الاتحاد السابق تقدم باستقالته عقب الخروج من الأمم الأفريقية الماضية، وبالتالي لا يجب تعيين أحد منهم مرة أخرى".
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وأضاف: "هاني أبوريدة هو الذي قام بالتلاعب في الخطابات، فهو عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي، ومرافق للاتحاد الدولي الآن في الدوحة، ومرافق للسيدة فاطمة سامورا، وهو من طلب تغيير الخطابات".
وأكد أحمد شوبير على أن عمرو الجنايني رحل لأنه عمل باستقلالية ولم يكن على هوى البعض، ووجود أحمد مجاهد دون استشارة الدولة المصرية، لأن أحمد مجاهد مقرب من هاني أبوريدة".
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