خلافات تشتعل بين يوسف أوباما والزمالك.. تعرف على التفاصيل

دخلت العلاقة بين يوسف أوباما لاعب الزمالك وإداراة النادي في خلافات بسبب تجديد تعاقده الذي ينتهي في الموسم الجاري.

وتقدمت عدة إغراءات للاعب بعد ان تلقي عرض من التعاون السعودي عن طريق وكيل اعمال الفرنسي باتريس كارترون المدير الفني السابق للزمالك.



وكشف مصدر داخل النادي بأن سيتم جلسة في نهاية الاسبوع الجاري ويسعي مسئولو الزمالك للوصول لحل يرضي الطرفين بشأن القيمة المالية والراتب السنوي حيث ان الفريق الأبيض متمسك بأوباما ولا يفكر في الاستغناء عن اللاعب لأنه عنصر أساسي للحفاظ علي قوام الفريق .



والجدير بالذكر أن نادي الزمالك تأهل علي حساب فريق" جيزال التشادي" بعد انسحاب الفريق التشادي واحتساب فوز الفارس الابيض بالمباراة وسبب جاء بعد خلاف وقع بين وزير الشباب و الرياضة التشادي و اتحاد الكرة التشادي تم منع البعثه السفر الي مصر.