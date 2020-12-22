فيديو..النائبة إيناس عبد الحليم:مواصلة دعم المنظومة الصحية في أولوياتنا ببرلمان 2021



قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، أن مواصلة دعم المنظومة الصحية من أولويات برلمان 2021، من البيئة التشريعية المناسبة حيث متابعة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي الشامل وآليات تنفيذه علي أرض الواقع بعد أن صدر من برلمان 2015 .

جاء ذلك في حديثها لموقع دوت الخليج علي هامش اليوم الأول لاستخراج كارنيهات عضوية برلمان 2021، مؤكدة علي أنه سيتم العمل علي إصدار قانون المسؤولية الطبيبة ومعاش استثنائي للأطباء، وضوابط جديدة لتنظيم معامل التحليل وفتح عيادات التخاطب والأشعة، مؤكدا علي أن ملفات التخاطب والأشعة والتحاليل لابد لها من نظرة ستكون علي طاولة المناقشات ببرلمان 2021.



يشار إلي أن الأمانة العامة بدأت في استقبال النواب الجدد اليوم الثلاثاء لاستلام كارنيهات العضوية حيث الثلاثاء 22 ديسمبر: نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب، والأربعاء 23 ديسمبر: نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب، والخميس 24 ديسمبر: نواب قائمتي شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالي عدد ٨٤ نائب، والأحد 27 ديسمبر: نواب (5) محافظات (القاهرة ،الجيزة، القليوبية ،الاسكندرية ، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد ٩٠ نائب، والاثنين 28 ديسمبر: نواب (10)محافظات (بورسعيد، الاسماعلية، السويس ،الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ،الغربية ،المنوفية،البحيرة، كفر الشيخ.) بإجمالي عدد ١٠٨ نائب، الثلاثاء 29 ديسمبر : نواب (12)محافظة ( الفيوم، بني سويف ،المنيا ،اسيوط ،سوهاج ،قنا ،الاقصر ،اسوان ،الوادي الجديد، البحر الاحمر، شمال سيناء ،جنوب سيناء) بإجمالي عدد ٨٦ نائب.

