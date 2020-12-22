وفاة رئيس الوزراء السوري الأسبق جراء إصابته بفيروس كورونا

نال فيروس كورونا من الدكتور محمد مصطفى ميرو، رئيس الوزراء السوري الأسبق، اليوم الثلاثاء، حيث لن يمر الكثير بعد إصابته بفيروس كورونا ليتوفي بسبب تمكن الفيروس اللعين منه، وذلك عن عمر ناهز 79 عامًا.

وتولى محمد مصطفى ميرو، المولود عام 1941 في مدينة التل إحدى ضواحي دمشق، رئاسة وزراء سوريا في الفترة بين عامي 2000، و2003، وذلك بعد انضمامه لحزب البعث الحاكم في البلاد، والتنقل في المناصب السياسية المخلتفة.

سادت حالة من الخوف والقلق حول العالم من جديد بسبب انتشار طفرة أو سلالة جديدة من فيروس كورونا كما يطلق عليها البعض، حيث جاء ظهورها في لندن الأمر الذي جعل السلطات البريطانية تغلق جميع المناطق خلال أعياد الميلاد كما أعلنت فرنسا وعدد من دول أوروبا غلق الحدود ومنع الطيران والقطارات من وإلي انجلترا.

أوضح الخبراء أن نسب انتشار السلالة الجديدة من فيروس تتجاوز نسب الـ 70 % عن السلالة الاولي والثانية خاصة وأن عدد الاصابات في بريطانيا ويل الي 35 الف اصابة يوميا الامر الذي دفع السلطات المعنية في لندن إلى الغاء حفلات الكريسماس واعياد الميلاد واغلاق كبري المحلات حيث دخل الاقتصاد البريطاني تحت القطاع الرابع وتلك اسوء درجات التصنيف السئ للاقتصاد في ظل اغلاق المحلات والكافيهات والمطاعم والمدارس والنوادي وجميع الانشطة لدرجة وصفت بان الحياة شبه توقفت في لندن.

وتُعاني جميع دول العالم، في الوقت الحالي، من أضرار الموجة الثانية من فيروس كورونا، والسلالة الجديدة التي تمحورت عنه، والتي أدت إلى إغلاق عدد كبير من الدول على رأسها بريطانيا، وبعض الدول الأوروبية الأخرى.

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الجدير بالذكر، أن تجاوزت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، الـ77 مليون شخص حول العالم، لقي منهم ما يزيد عن مليون و700 ألف شخص حتفهم، منذ الظهور الأول للفيروس في ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية.