عاطف ناصر: تحديات قوية ستواجه البرلمان الجديد والكل سيقدم أفضل مالديه (فيديو)

قال النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن هناك مجموعة من مشروعات القوانين التي بدأنا فيها ولم تنتهي منها في مجلس 2015، ستكون مهمتنا الانتهاء منها على رأس أولوياتنا الفترة المقبلة.

وتابع خلال تصريحاته الخاصة لموقع دوت الخليج، خلال أول أيام استخراج كارنيهات عضوية النواب الجدد، أن مجلس 2015 قدم ماعليه في فترات صعبة، والبرلمان المقبل عليه تحديات كبرى ولكن الجميع سيجتهد لتقديم الأفضل.

وأضاف: نأمل في دور تشريعي أقوى في المجلس المقبل، وأن نشهد تهزيز لمفاهيم الدخول في عصر البناء والتنمية خلال البرلمان المقبل.