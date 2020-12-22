نتيجة مباراة بيراميدز والاتحاد الليبي الآن

انطلقت الآن صافرة بداية الشوط الأول من مباراة بيراميدز والاتحاد الليبي. نتيجة مباراة بيراميدز والاتحاد الليبي



ويواجه نادي بيراميدز فريق الاتحاد الليبي ضمن منافسات دور ال32 من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية" لموسم 2020-2021. تشكيل بيراميدز



ويبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - أحمد سامي. - أحمد توفيق خط الوسط: إيريك تراوري - رمضان صبحي - عمر جابر - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا خط الهجوم: جون أنتوي يذكر أن نادي بيراميدز كان وصيف الكونفدرالية الموسم الماضي، بعد خسارته للنهائي أمام نهضة بركان.

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