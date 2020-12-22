أبرز باقات اتصالات مصر للمكالمات والانترنت.. نظام حكاية

يستعرض دوت الخليج أبرز تفاصيل باقات اتصالات مصر للمكالمات والإنترنت وهى نظام حكاية بالعديد من العروض والذي يفضل عملاء اتصالات مصر الاشتراك فيه.

نظام حكاية من اتصالات

من أبرز أنظمة اتصالات الشهرية للمكالمات ، ويتيح لك إمكانية التحدث مع جميع أفراد عائلتك مجانًا ، وتستطيع إضافة أرقام أصدقائك وعائلتك على نفس باقات، والتواصل مجانًا، بالإضافة إلى الاستمتاع بضعف وحدات السوشيال ميديا، وضعف الدقائق لشبكات اتصالات (طوال الشهر)، وذلك عن طريق اشتراك شهري واحد، وللتحويل إلى النظام قم بالاتصال على رقم (525)، ويمكن معرفة تفاصيلها من هنــــــــــا

أسعار باقات حكاية من اتصالات



- نظام حكاية ميكس (25) : برسوم شهرية (25 جنية) ، وعدد الميكسات (500)، والواتس آب (200 ميجا) ، ويتم الاشتراك من خلال الاتصال بـ (*689*25#).

- نظام حكاية ميكس (35) : برسوم شهرية (35 جنية) ، وعدد الميكسات (850)، والواتس آب (200 ميجا) ، ويتم الاشتراك من خلال الاتصال بـ (*689*35#).

- نظام حكاية ميكس (50) : برسوم شهرية (50جنية) ، وعدد الميكسات (1400)، والواتس آب (200 ميجا) ، ويتم الاشتراك من خلال الاتصال بـ (*689*50#).

- نظام حكاية ميكس (70) : برسوم شهرية (70جنية) ، وعدد الميكسات (2200)، والواتس آب (200 ميجا) ، ويتم الاشتراك من خلال الاتصال بـ (*689*70#).

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طريقة المحاسبة في نظام حكاية



- سعر الدقيقة لشبكة اتصالات = (1 ميكس).

- سعر الدقيقة لأي شبكة أخرى = (5 ميكس).

- سعر الميجا بايت = (1 ميكس).

- سعر الشبكة لأي شبكة أخرى = (1 ميكس).