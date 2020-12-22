صور..أمين النواب: برلمان 2021 متماسك سياسيًا وجميع أدوات أعضاءه النيابية متاحة بشكل إلكتروني وعن بعد

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أن الأمانة العامة استقبلت في اليوم الأول لتسليم كارنيهات عضوية برلمان 2021، نحو 75 نائب والذي كان مخصص لأول 100 نائب ضمن قائمة القاهرة ووسط وجنوب الدلتا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مساء اليوم ، مؤكدا علي أنه يتبقي نحو 25 نائب من قائمة القاهرة، وسيتم تسليم كارنيهتهم من مكتب الأمين العام في أي يوم من الأيام المقبلة، مشيرا إلي أن الأمانة العامة كانت حريصة في خطتها علي وضع ضوابط حاسمة في تحقيق التباعد الإجتماعي بداية من تقسيم النواب لاستقبالهم علي مدار 6أيام.
ولفت الأمين العام لمجلس النواب إلي أن الحقيبة البرلمانية التى يتسلمها الأعضاء رمزية، وبها التابلت المنتظر أن يكون لها دور فعال في تحقيق العمل النيابي للأعضاء الجدد بشكل إلكتروني وتكنولوجي، ويتيح للنائب استخدام كافة أدوات البرلمانية عن بعد.
واختتم حديثه بالتأكيد علي أن مصر أمام برلمان 2021، متماسك سياسيا حيث به نحو 472 نائب حزبي، و93نائب مستقل، وهو أمر يختلف عن برلمان 2015 مع تمثيل جيد للشباب والمرأة وتنوع حزبي مختلف.
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