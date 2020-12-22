مجاملات وسقطات في أولى قرارات اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة

أعلنت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة إتحاد الكرة المصري في أول أجتماعاتها، قرار بتعديل مواعيد القيد لتبدأ في الاول من يناير حتى 30 يناير من الشهر ذاته

في السياق ذاته أعلنت اللجنة زيادة عدد القائمة من 30 لـ35 لاعب وفتح باب الإعارة لمواجهة فيروس كورونا الجديد، مع التاكييد علي دور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.

ويعد فتح القيد الشتوي بداية من 1 يناير إسقاط جديد لأول قرارات اللجنة الثلاثية من وجهة نظر البعض، نظرا لغلق فترة القيد الصيفي منذ فترة وجيزة بالتحديد، يوم 6 من ديسمبر الجاري، مما يعد وصل لفترتين انتقالات متتاليتن، دون إعطاء فرص للفرق بإختيار اللاعبين، الذي تحتاج الفرق لمجهوداتهم لضيق الوقت .

وبالنظر لقرار زيادة القوائم من 30 لـ 35 لاعب، سوف يجده الكثيرون كارثي خاصة أنه سوف يخدم فقط الفرق الكبري، أصحاب الأموال الضخمة أمثال الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كيلو باترا في تجاهل واضح لشروط وقواعد المسابقة، التي سبق وأعلنها الإتحاد في بداية الموسم الجديد منذ أيام، هذا ما يثير تساؤل البعض " ما الذي تغير في خلال الأيام القليلة الماضيه ؟". أم أنها فواتير انتخابية تدفع للأندية الكبيرة المستفيدة من قرارات اللجنة الثلاثية.

يذكر أن اللجنة الحالية برئاسة أحمد مجاهد، قد تولت المهمة خلفا للجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، والذي صدر قرار منذ أيام بتعطيل مهامها وتعيين اللجنة الثلاثية الجديدة لإدارة شئون الإتحاد حتى إنتخاب أتحاد كورة جديد.