دوت الخليج يرصد أبرز 27 صورة في احتفالية اليوم الأول لتسليم كارنيهات عضوية برلمان 2021



وسط إجراءات وتدابير صارمة من كورونا وأجواء إحتفالية، أنهت الأمانة العامة لمجلس النواب تسليم كارنيهات عضوية عضاء مجلس النواب بقائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، حيث قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أن الأمانة العامة استقبلت في اليوم الأول لتسليم كارنيهات عضوية برلمان 2021، نحو 75 نائب والذي كان مخصص لأول 100 نائب ضمن قائمة القاهرة ووسط وجنوب الدلتا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مساء اليوم ، مؤكدا علي أنه يتبقي نحو 25 نائب من قائمة القاهرة، وسيتم تسليم كارنيهتهم من مكتب الأمين العام في أي يوم من الأيام المقبلة، مشيرا إلي أن الأمانة العامة كانت حريصة في خطتها علي وضع ضوابط حاسمة في تحقيق التباعد الإجتماعي بداية من تقسيم النواب لاستقبالهم علي مدار 6أيام.

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