حنان مطاوع تخطف الأنظار بلوك جديد ومختلف "صورة"

أبهرت النجمة حنان مطاوع جمهورها في آخر جلسة تصوير جديدة لها، وظهرت بإطلالة أنيقة غاية في الجمال، حيث أرتدت جاكيت جلد باللون الأسود المطرز، وشاركت متابعيها بصور من الجلسة التصويرية عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات " إنستجرام"، وحازت الصور على إعجاب متابعيها، متغزلين في إطلالتها وجمالها.

وتخوض حنان مطاوع تجربة البطولة المطلقة الأولى فى مسلسل "ورد" وفضلت هذا العمل عن المشاركة فى "عش الدبابير"، لرغبتها فى تجربة خطوة البطولة، ويشاركها فى بطولة "ورد" نضال الشافعي، مى كساب، هادي الجيار، عايدة رياض، محمد لطفي، سارة الشامي، تيام مصطفي قمر، أحمد صيام، مي كساب، ومن تأليف فتحي الجندي وإخراج شادي أبو شادي.

وعرض مؤخرًا لحنان مطاوع حكاية "أمل حياتى" من مسلسل "إلا أنا" على مجموعة قنوات DMC على مدار 10 حلقات، بالاشتراك مع كلًا من الفنانين: بيومى فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام، من تأليف أمين جمال وشريف يسرى، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجى بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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الجدير بالذكر، ان آخر اعمال الفنانة حنان مطاوع بت القبايل هو مسلسل درامي مصري من إنتاج عام 2020. المسلسل من إخراج حسني صالح، وتأليف شاذلي فرح، ومن بطولة عمرو عبد الجليل، و‌حنان مطاوع، و‌محمد رياض، و‌محمود عبد المغني.