العدل : تدعيم قطاعات الشهر العقارى والطب الشرعى لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وجه وزير العدل، المستشار عمر مروان، بتدعيم مصلحة الشهر العقارى بمبلغ خمسمائة ألف جنيه، ومصلحة الخبراء بمبلغ مائة وخمسون ألف جنيه، ومصلحة الطب الشرعى بمبلغ مائة ألف جنيه وذلك لشراء مستلزمات تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.





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