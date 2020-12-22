الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة من 23 إلى 28 ديسمبر

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جدة - نرمين السيد - وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.
وجاءت الأماكن على النحو التالى:
يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020:
فرص أمطار خفيفة "20 % تقريبا": على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
أمطار خفيفة "30 % تقريبا": على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.
أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
يوم الخميس 24 ديسمبر 2020:
أمطار خفيفة "30 % تقريبا": على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.
أمطار خفيفة إلى متوسطة 40 % تقريبا": على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
يوم الجمعة 2 ديسمبر 2020:
شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
يوم السبت 26 ديسمبر 2020:
أمطار خفيفة "40 % تقريبا": على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.
شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
يوم الأحد 27 ديسمبر 2020:
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.
شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
يوم الإثنين 28 ديسمبر 2020:
شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
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