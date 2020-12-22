الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة من 23 إلى 28 ديسمبر

جدة - نرمين السيد - وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

وجاءت الأماكن على النحو التالى:

يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020:

فرص أمطار خفيفة "20 % تقريبا": على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة "30 % تقريبا": على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الخميس 24 ديسمبر 2020:

أمطار خفيفة "30 % تقريبا": على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة 40 % تقريبا": على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الجمعة 2 ديسمبر 2020:

شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم السبت 26 ديسمبر 2020:

أمطار خفيفة "40 % تقريبا": على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الأحد 27 ديسمبر 2020:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الإثنين 28 ديسمبر 2020:

شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.