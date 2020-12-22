العدل: قصر تقديم خدمات التوثيق على نظام الحجز المسبق بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة العدل أنه فى إطار خطة الوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور من الجهات التابعة لها، ومنها مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، لا سيما فيما يتعلق بخدمات التوثيق ومراعاة لظروف جائحة كورونا، فقد تقرر قصر تقديم خدمات التوثيق بالفروع الآتية:





- "مصر الجديدة - سوق السيارات بمدينة نصر- الرحاب " - محافظة القاهرة. - "6 أكتوبر المطور- الشيخ زايد" - محافظة الجيزة.

- "محرم بك - سيدى جابر - الإسكندرية النموذجى بالمحكمة" - محافظة الإسكندرية. وأشارت الوزارة إلى أن تقديم خدمات التوثيق، يكون على نظام الحجز المسبق، من خلال تطبيق "أرغب فى عمل توكيل"، المتوافر على هواتف الأندرويد، حيث متاح الحجز فى ذات اليوم. ومن المقرر أن يبدأ النظام الجديد، اعتبارا من 1/1/2021، للحد من الزحام والتكدس فى توقيتات واحدة، والذى تشهده أحياناً تلك الفروع، للحد من انتشار فيروس كورونا، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مما يخفف الضغط على باقى الفروع التى تعمل بالنظام المعتاد.

وتهيب وزارة العدل باالمواطنين، استخدام خدمات التوثيق التى تقدمها من خلال بوابة مصر الرقمية على الموقع digital.gov.eg توفيراً للوقت والجهد والحد من التزاحم بالفروع.

وبينت الوزارة أنه متاح 13 خدمة إلكترونية يختار المواطن من بينها، وهى توكيلات:

1- عام قضايا.

2- رسمى عام.

3- رسمى شامل "عام – بنوك".

4- فى الأمور الزوجية.

5- إدارة مركبة.

6- بيع مركبة.

7- توثيق عقد بيع مركبة "وإقرارات".

8- بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية.

9- بالشطب.

10- إقرار رسمى.

11- بتصحيح محرر موثق، والتى يتولى صاحب الشأن ملء بيانات أطرافها وسداد المقابل المستحق عنها عبر الموقع من خلال إحدى وسائل الدفع الإلكترونية واختيار الوقت والفرع المراد استلام محرره منه.

12- وكذا خدمة اكتب محررك ومن خلالها يحرر المواطن عبارات محررة حيث يمنح رقم كودى يُمكنه من إتمام معاملته من أى فرع توثيق مميكن وفى الوقت الذى يحدده.

13- إضافة إلى خدمة الاستعلام عن سريان توكيل مميكن من عدمه .

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