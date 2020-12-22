وزيرة البيئة : مشروع وحدات البيوجاز نموذج للطاقة النظيفة

جدة - نرمين السيد - تفقدت وزيرتا البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والتضامن الاجتماعى نيفين القباج، يرافقهما محافظ المنيا أسامة القاضى وحدات البيوجاز التى جرى افتتاحها اليوم ضمن مشروع 60 وحدة بيوجاز منزلى بقرية بنى حسن بالمنيا.





وأكدت وزيرة البيئة أهمية هذا المشروع الرائد، الذى يحول مخلفات الحيوانات والمخلفات الزراعية إلى طاقة نظيفة ورخيصة وسماد عضوى، تستفيد منه المرأة الريفية فى الأغراض المنزلية والحقل، حيث ساعد على تحويل الملوث إلى ميزة اقتصادية واجتماعية وبيئية.

وأضافت أن الوزارة تطمح لنشر هذه التكنولوجيا فى مختلف القرى المصرية، وجرى الاتفاق مع محافظ المنيا على تنفيذ المشروع فى 19 قرية بالمحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث ستقدم وزارة البيئة الدعم الفنى بالتكنولوجيا والخبراء وتدريب الشباب عليها لتوفير فرص عمل خضراء، بالإضافة إلى توفير التمويل من خلال اتفاقية الشراكة بين وزارة البيئة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبها، أشادت وزيرة التضامن بدور المجتمع المدنى فى التعاون مع مؤسسة الطاقة الحيوية لإنجاز المشروع، من خلال تسهيل الإجراءات على المواطنين وتشجيعهم على خوض التجربة.

وأكد القباج أهمية الأفكار المبتكرة للمشروعات التى تحقق ترشيد استهلاك الموارد، بما يعود على العائلة المصرية بتوفير فى الموارد أو عائد اقتصادى مباشر، معربة عن سعادتها بالاشتراك مع وزارة البيئة ومحافظة المنيا فى هذا المشروع والعمل على نشره ضمن مبادرة "حياة كريمة" ومبادرة تكافل وكرامة لتحسين معيشة الأسر المصرية.

وشدد محافظ المنيا، أسامة القاضى، على أهمية هذا النوع من المشروعات لتحسين الظروف المعيشية لأهالى المنيا، معلنا عن تعميم المشروع بأكثر من قرية من قرى المحافظة.